Deze ‘GTST’-actrice keert binnenkort terug naar Meerdijk

Het is nooit stil in Meerdijk, en binnenkort kunnen we dan ook weer de nodige opschudding verwachten. Over een paar weken keert er namelijk een oude bekende terug in de soapserie ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’.

Niemand minder dan Rikki de Jong, gespeeld door Robin Martens, zal weer naar Meerdijk komen. De dochter van Rik verliet de serie eind 2017, omdat ze naar een andere stad verhuisde. Haar kinderen Bram en Teddy nam ze mee naar Rotterdam om daar een nieuw leven op te bouwen met haar vriend Abel. Hoewel iedereen dacht dat ze voorgoed weg zou blijven, keert ze toch weer terug naar het soapdorp.

Lees ook

GTST deelt eerste beelden van jubileumaflevering in Lapland

Verdrietig nieuws

De reden van haar terugkeer en hoe lang ze zal blijven, is nog niet bekend. Misschien heeft ze heimwee naar haar familie of komt ze terug vanwege het overlijden van haar oma Maria. We zullen er over een paar weken achterkomen…

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram