We hebben er even op moeten wachten, maar het nieuwe seizoen van ‘Riverdale’ kunnen we binnenkort ein-de-lijk bingen. Eerder maakte Netflix al de releasedatum van seizoen 4 bekend en nu is ook de superheftige trailer te zien. Be prepared, want de beelden roepen héél wat vragen op…

Dat we dit seizoen voor verrassingen zouden komen te staan, werd aan het einde van het laatste seizoen al duidelijk. Maar is dít er één waar we klaar voor zijn? Jughead lijkt namelijk spoorloos in de trailer. Riverdale-fans zijn dan ook compleet in paniek.

Waar is Jughead?

De trailer begint met een zoektocht naar Jughead in het bos en beelden van een crime scene. Niet te vergeten de flash-forward aan het einde van seizoen 3: Archie, Betty en Veronica zitten onder het bloed en staan bij een groot kampvuur. Hun kleren – en die van Jughead (!) – gooien ze in het vuur. Jughead zelf is spoorloos…

Zorgen

Op de vraag of fans zich echt zorgen moeten maken om Jughead, zegt Roberto Aguirre-Sacasa, schrijver van de serie, in een interview met TVLine: “Je moet je heel veel zorgen maken. Heel veel.”

Zie hieronder nog een keer de flash-forward:

Verrassingen

Naast de (mogelijke) verdwijning van Jughead, krijgen we ongetwijfeld nog een aantal shocking verrassingen voorgeschoteld. Zo komen we eindelijk achter het mysterie rondom ‘The Farm’ en gebeurt er nog het een en ander met Cheryl en het lichaam van haar dode broer Jason. Ook niet te vergeten: Hiram zit nu in de gevangenis, maar wel eentje waar hij de eigenaar van is. “Het laatste woord over hem is nog niet gesproken”, aldus Roberto Aguirre-Sacase. Benieuwd naar de trailer? Je ziet hem hieronder:

Luke Perry

Het vierde seizoen van Riverdale trapt verder af met een eerbetoon aan Luke Perry. Deze acteur overleed afgelopen maart op 52-jarige leeftijd aan een beroerte. De eerste aflevering van het seizoen is gewijd aan Luke en heeft de toepasselijke titel ‘In Memoriam’. Roberto Aguirre-Sacase schrijft op Twitter: “Waarschijnlijk de belangrijkste aflevering van Riverdale die we dit jaar, of misschien wel ooit, zullen maken. Een eerbetoon aan onze verloren vriend. Dankbaar voor deze mogelijkheid om Luke & Fred te eren.”

Releasedatum

Het nieuwe seizoen staat in Amerika al op 9 oktober op Netflix. In Nederland is hij dus een dagje later te bekijken.

