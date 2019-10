‘Riverdale’ seizoen 4 begint! 7 x waarom je vandaag nog moet kijken

Vandaag is het EINDELIJK zover! Op Netflix begint het langverwachte vierde seizoen van ‘Riverdale’. Nieuwe kijker of fan van het eerste uur? Er zijn genoeg redenen om vandaag nog te beginnen aan de nieuwe reeks. Superguide somt er met gemak zeven op.

1. Eerbetoon aan Luke Perry

Luke Perry overleed eerder dit jaar aan de gevolgen van een beroerte. Op dat moment was seizoen 4 van Riverdale eigenlijk al grotendeels geschreven… Toch wilde showrunner Roberto Aguirre-Sacasa het overlijden van Perry, die Archie’s vader Fred Andrews speelde, niet zomaar voorbij laten gaan. Hij liet op Twitter weten dat de eerste aflevering van het vierde seizoen geheel wordt opgedragen aan Perry. Check onderstaande promo maar eens, waarin de Riverdale-cast bij elkaar komt op Freds begrafenis. “Hij was een vader voor ons allemaal”, zegt Betty terwijl ze tegen haar tranen vecht…

Op de begrafenis van Fred zie je trouwens ook Beverly Hills 90210-actrice Shannen Doherty voorbij komen. Zij was een goede vriendin van Perry en twijfelde volgens Aguirre-Sacasa zodoende geen moment toen ze gevraagd werd voor Riverdale.

2. Nieuw seizoen, nieuw mysterie

De vorige drie seizoenen van Riverdale draaiden allemaal om een mysterie, namelijk om de dood van Jason Blossom in seizoen één, de identiteit van de Black Hood in seizoen twee en van de Gargoyle King in seizoen drie. Het vorige seizoen eindigde met een zeer duistere flash-forward, die weinig goeds belooft voor Jughead. Hoe dat precies zit, leer je in seizoen vier middels korte flashbacks. Elke flashback vertelt ons meer over wat er precies met Jughead gebeurd is…

3. Weer genoeg liefdesdrama

Die nare flash-forward betekent echter niet dat we het dit seizoen zonder Jughead moeten stellen. Je ziet in seizoen vier namelijk hoe hij en Betty omgaan met hun weekendrelatie. Jughead brengt zijn laatste jaar namelijk niet door op de Riverdale High School, zodat de twee elkaar alleen nog in het weekend zien. Of Bughead daartegen bestand is, moet nog blijken… Of wat te denken van Cheryl en Toni? Het lijkt aannemelijk dat het grote geheim (dat Cheryl in haar kelder bewaart) voor wat problemen gaat zorgen.

4. Veronica’s zus komt naar Riverdale

Aguirre-Sacasa onthulde tijdens New York Comic Con 2019 dat we in seizoen vier kennis maken met de oudere halfzus van Veronica, Hermosa. Zij belooft een behoorlijke onruststoker te zijn. Veronica weet het alvast mooi te omschrijven: “Ze is net als papa, maar een vrouw, dus gevaarlijker.” Niet alleen Veronica heeft moeite met Hermosa, ook Hermione is niet bepaald te spreken over haar stiefdochter…

5. Twee speciale afleveringen in seizoen 4

Geen Riverdale zonder muziek! Fans die hoopten op een nieuwe musical kunnen hun hart ophalen. Aguirre-Sacasa heeft namelijk bevestigd dat er weer een muzikale aflevering komt, net zoals in het verleden met Carrie and Heathers: The Musical. Daarnaast krijgt het vierde seizoen eindelijk eens een Halloween-aflevering! Verwacht toffe kostuums, waaronder van DC-superhelden.

6. Een crossover met Katy Keene?

Het lijkt erop dat sommige Riverdale-personages een bezoekje gaan brengen aan New York. Er werd op Comic Con namelijk sterk gehint op een Katy Keene-crossover. Het verbinden van de shows lijkt ons echter best lastig. Katy Keene, een spin-off van Riverdale met Pretty Little Liars-actrice Lucy Hale, speelt zich namelijk vijf jaar later af dan Riverdale… Hoe gaan de makers dit aanpakken?

7. Terug naar de vibe van seizoen één

Is het eerste seizoen van Riverdale ook nog altijd jouw favoriet? In dat geval hebben we goed nieuws. KJ Apa (Archie Andrews) liet Extra weten dat seizoen vier super vertrouwd zal aanvoelen voor fans van het eerste uur: “We gaan dit seizoen terug naar onze roots. We volgen de sfeer van seizoen één, waarbij we ook dieper ingaan op de relaties tussen de vier hoofdrolspelers.” En dat is voor ons in ieder geval zeker een reden om uit te kijken naar de komende reeks.

Het vierde seizoen van Riverdale start op donderdag 10 oktober op Netflix. Bekijk de trailer in onderstaande video:

