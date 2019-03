Meer bekend over Rikki’s terugkeer in Meerdijk: een bliksembezoek of blijft ze?

Afgelopen week werd al bekend dat Robin Martens, die de rol van Rikki de Jong, binnenkort weer te zien is in Meerdijk. Wat de reden van haar komst is en hoelang ze blijft, is tot nu toe in het midden gebleven. Maar wij kunnen je meer vertellen.

Pas op, spoilers!

Fans van GTST die de soap op Videoland volgen, hebben de actrice al voorbij zien komen. In de aflevering die op 1 april wordt uitgezonden op RTL4 is te zien hoe Rikki, de dochter van Rik (Ferri Somogyi) zijn huis binnenwandelt. Zoë (Anouk Maas) heeft haar uitgenodigd omdat haar vriend nogal door een moeilijke periode gaat nu zijn moeder plotseling is overleden.

Niet alleen

Samen met haar kinderen Teddy en Bram komt Rikki – die een tijd geleden naar Rotterdam verhuisde voor de liefde – naar Meerdijk om haar vader te steunen. Ze praten over het afscheid van Maria en halen herinneringen op, en sluiten het bezoek van de drie af in Boks. Want helaas voor Rik én alle fans stappen Rikki en de kids na een fijne dag in Meerdijk weer in de auto naar Rotterdam. Of het bij dit ene bezoekje blijft, zal de tijd moeten leren. Benieuwd naar een sneak peek van Rikki’s verschijning in de populaire soapserie? Klik hier.

