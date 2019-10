Normaal draait ‘Expeditie Robinson’ om eten zoeken, proeven winnen en complotjes. Maar Rijk liet gisteren zien dat het programma zomaar ook ineens een hele mooie boodschap kan hebben.



Let op, spoilers!

Nou goed, even terug naar het begin. Beide kampen krijgen weer te maken met regen en ook: honger. De complotjes en bondjes ontstaan al voordat er überhaupt een proef is gespeeld – wat hebben we allemaal tegen Hugo jongens?! – en er gebeurt eigenlijk weinig boeiends. Oh ja, Frank wil vooral een proef winnen, verder vindt hij het allemaal wel welletjes.

Als je na het zwemmen je contact lens mist.. en de hele groep helpt zoeken. #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/kixgo03WIx — Maris (@maristwit70) October 6, 2019

And the winner is…

Dus op naar de proef. Hier gaat het programma terug naar de essentie van Expeditie Robinson, namelijk vuur kunnen maken. Gelukkig hebben de kandidaten na twintig seizoenen ein-de-lijk geleerd hoe ze dit moeten doen en kamp Noord neemt al snel een voorsprong. Hoewel het tot op het einde spannend blijft, horen we aan de intens blije kreten dat Hugo en Frank er met de winst vandoor gaan. Het is ze gegund.

Rijk

Maar dan toch echt de held van deze aflevering: Rijk. Hij zit alleen op Duivelseiland en dat is best een beetje eenzaam. Met een heerlijke montage op de achtergrond van ‘Lonely, I’m Mr. Lonely. I have nobody for my own’ is het beeld compleet. Wie denkt dat Rijk bij de pakken neer gaat zitten of denkt aan opgeven, heeft het fout. De jonge presentator realiseert zich daarentegen iets heel moois. “Als eenzaamheid hier al zoiets verschrikkelijks is, hoe verschrikkelijk is eenzaamheid dan in de maatschappij?”

Wat ‘n baas die Rijk. Voelt zich kut en alleen, maar denkt dan meteen aan anderen en aan problemen in onze maatschappij. Respect. #duivelseiland #ExpeditieRobinson — Jane Schoenmakers (@JGMSchoenmakers) October 6, 2019

Rijk mag dit seizoen wel winnen #ExpeditieRobinson — kim(berley) (@starlokim) October 6, 2019

Toch mooi dat Rijk door zijn eenzaamheid in het programma beseft wat ‘echt’ eenzame mensen doormaken. #expeditierobinson pic.twitter.com/vXJgPW7Xzt — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) October 6, 2019

Ik denk dat het nog veel zwaarder op Duivelseiland is dan Rijk laat zien. Ik zou gillend gek worden denk ik. Ik vind Rijk een bikkel #ExpeditieRobinson — Marijke (@marijkeonline) October 6, 2019

Rijk die eenzaamheid aankaart in de maatschappij waar we in leven, raakt me op een ander level man.. #ExpeditieRobinson — Laura Nanninga (@laura_nanninga) October 6, 2019

Rijk wat een mooie uitspraak. Eenzaamheid tijdens een progamma lijkt me erg maar eenzaamheid binnen een drukke maatschappij lijkt me indd nog erger en zelfs wel enger. #expeditierobinson — jessie (@jes288) October 6, 2019

Van mij mag Rijk dit seizoen wel winnen. Terwijl de rest in de kampen zit te mekkeren om bondjes en de één na de ander opgeeft, zit hij daar alleen op Duivelseiland even keihard een baas te zijn.#ExpeditieRobinson — Nina Juffermans (@NinaJuffermans) October 6, 2019

Rijk heeft niet in gaten dat al die tijd, helemaal in je eentje met helemaal niets op een eiland, de proof is. En dan zijn liefde voor de mango… wat zalig 😄 #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/D97fG6R0F4 — Eugenie (@Eusssss) October 6, 2019

Verraad

Gelukkig blijft hij niet veel langer alleen, want op Kamp Zuid gaat het helemaal mis met de bondjes. Of juist goed, voor Fien, Yvette en Akwasi dan. Mariana besluit na lang wikken en wegen tóch over te stappen en dat betekent exit Kim. Gelukkig is zij super gemotiveerd om door te gaan en heeft Rijk volgende week eindelijk weer iemand om tegen te praten. En daarover nog even dit: hebben we ooit iemand zó enthousiast zien reageren op Duivelseiland als Kim? Nee, hè.

Eind goed, al goed.

Wanneer je weet dat je de boel hebt verraden #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/H96ID8thZn — Leroy Peters (@LeeRoy_Ping) October 6, 2019

#ExpeditieRobinson.

Kim: “ja nu moet ik straks van iemand van het kamp afscheid nemen.” Ze heeft totaal niet zien aankomen dat ze van iedereen afscheid moest nemen. Kötter voor je kim — Koekje (@Koekje90952004) October 6, 2019

Als kim nu wint van Rijk in een duel word ik boos #ExpeditieRobinson — Juul (@juliadebruijnn) October 6, 2019

Bron: VIVA.nl, Twitter | Beeld: still