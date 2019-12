Nog even geduld: startdatum ‘La Casa de Papel’ seizoen 4 bevestigd

Waar eerder werd gefluisterd dat het vierde seizoen van ‘La Casa de Papel’ in januari al van start zou gaan, is nu bevestigd dat de afleveringen een paar maanden langer op zich laten wachten. De makers hebben de officiële startdatum bekendgemaakt, waaruit blijkt dat fans helaas nog even geduld moeten hebben.

Een tijdje geleden kletste acteur Rodrigo de La Serna, beter bekend als Palermo, zijn mond voorbij en leek hij te verklappen dat het vierde seizoen van La Casa de Papel aan het begin van 2020 van start zou gaan. Tijdens de Braziliaanse Comic Con afgelopen zondag werd onthuld dat dit echter pas in april zal plaatsvinden, in plaats van in de eerste maand van het nieuwe jaar.

Startdatum seizoen 4

Na de onthulling tijdens de Braziliaanse Comic Con hebben de makers van La Casa de Papel de release datum ook nog eens bevestigd op social media. Blok het weekend van 3 april maar alvast, want dan staat de nieuwe reeks op Netflix!

Seizoen 3

In de derde reeks was te zien hoe El Profesor (een rol van Álvaro Morte) zijn team weer bij elkaar riep om een nieuwe overval te plegen. Na de Spaanse Koninklijke Munt was dit keer de Nationale Bank van Spanje het doelwit. De afloop is nog niet duidelijk.

Nóg meer ‘La Casa de Papel’

Voor alle fans van La Casa de Papel (wie niet?) kwam de Spaanse televisiegids FormulaTV onlangs met héél goed nieuws. Het magazine wist te melden dat Netflix de serie al had verlengd met niet alleen een vijfde, maar óók al een zesde reeks. De opnames van beide seizoenen zouden in het begin van 2020 starten, op het moment dat het vierde seizoen op Netflix staat. Zoals voorheen zullen het vijfde en zesde ‘seizoen’ waarschijnlijk één afgerond verhaal vormen. De telling van La Casa De Papel is een beetje vreemd, omdat het eerste seizoen van de serie door Netflix in twee delen werd geknipt.

Record

Het zal je niet verbazen, maar La Casa de Papel is wereldwijde een mega-hit voor Netflix. De Spaanse cast & crew wisten zelfs een record te vestigen: het derde seizoen werd in de eerste zeven dagen na de release (19 juli 2019) door maar liefst 34 miljoen (!) accounts bekeken. En met de laatste cliffhanger kunnen we ons haast niet voorstellen dat de aftrap van het vierde seizoen minder views gaat opleveren.

