Je favoriete stalker is terug! Netflix onthult releasedatum ‘You’ seizoen 2

Tijdens het eerste seizoen ‘You’ zaten we eind 2018 op het puntje van onze stoel. Hóe spannend en creepy was waren die eerste tien afleveringen?! Voor fans die niet kunnen wachten op het vervolg hebben we goed nieuws: Netflix heeft éindelijk de release date van de nieuwe reeks bekendgemaakt!

Pas op. Dit artikel kán spoilers bevatten.

Aftellen

Uitbuiken van alle kerstdiners en -borrels kan dit jaar onder werkelijk perfecte omstandigheden: op 30 december zien we hoe het stalker Joe Goldberg vergaat na zijn vreselijke daden uit seizoen één. Het tweede seizoen bestaat net als het eerste uit tien heerlijke afleveringen. Wedden? Nog voor 2020 begint hebben we alles alweer gebingd.

Nieuwe start

In het eerste seizoen van de reeks zagen we hoe Joe stapelverliefd werd op Guinevere Beck. Al snel veranderde zijn verliefdheid in een obsessie die de schrijfster uiteindelijk fataal wordt. In het tweede seizoen hoopt Joe zijn verleden achter zich te laten en verhuist hij naar Hollywood, Los Angeles. Daar blijkt al snel dat het verleden hem blijft achtervolgen.

De trailer van seizoen één:

