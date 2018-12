‘Saw’-fan? De regisseur is terug met deze angstaanjagende nieuwe horrorfilm

Aan creepy nonnen geen gebrek in horrorfilms. Durfde jij het aan om The Nun te kijken? Dan kun je al je goede moed bij elkaar rapen voor het nieuwste kippenvelspektakel St. Agatha.

Lees ook

‘PLL’s’ Shay Mitchell schittert in nieuwe horrorfilm en die wíl je zien

Zwanger

Binnenkort verschijnt St. Agatha in de Verenigde Staten. Deze duistere horrorfilm speelt zich af in een klooster op het Amerikaanse platteland van de jaren 50. De jonge oplichtster Mary klopt daar aan wanneer ze ongehuwd zwanger is. De aanstaande moeder wordt liefdevol opgevangen door de nonnen, die haar onderdak en warmte geven. Maar Mary komt er al snel achter dat zij en haar ongeboren kind een hoge prijs moeten betalen voor deze gastvrijheid…

Sadistisch

Vorige week verscheen een eerste trailer voor St. Agatha. Die belooft een horrorfilm met een lekker creepy sfeertje. De film wordt geregisseerd door Darren Lynn Bousman. En hij is beslist geen groentje in het horrorgenre. Deze regisseur tekende eerder namelijk voor Saw II, Saw III en Saw IV. De sadistische martelwerktuigen uit die reeks lijken te zijn verruild voor iets subtielere horrortaferelen, maar wij denken dat dit de spanning alleen maar ten goede komt. Wat is er tenslotte enger dan killer nonnen?

Het is helaas nog niet bekend of en wanneer St. Agatha in Nederland zal worden uitgebracht. Bekijk de trailer vast in onderstaande video:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Superguide | Beeld: Still