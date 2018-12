Waarom Nederlanders zo dol zijn op gourmetten

Wie denkt dat gourmetten écht Hollands is, heeft het mis. Oorspronkelijk komt het concept van bakken in kleine pannetjes uit Azië. Maar waarom is het dan zo populair in Nederland?

Lees ook: Oeps: tijdens een avondje gourmetten schrok je zóveel calorieën naar binnen

In de jaren ’70 was de kaasfondue niet weg te slaan van de Nederlandse keukentafel. ‘Daar moet verandering in komen’, vond het Voorlichtingsbureau Vlees en het Bedrijfschap Slagersbedrijf dat nu overigens niet meer bestaat. Dus startten ze de campagne ‘Gourmet, probeer het eens’ om meer vlees aan de man te brengen’.

Gourmetparty’s

Met gourmetparty’s voor plattelandsvrouwen (ja, echt, zo ging dat!) veroverden de slagers onze harten. Sindsdien zijn we voorgoed om en bakken we met de feestdagen massaal niet alleen vlees, maar ook vis en groenten in onze geliefde kleine pannetjes of op onze tafelgrill.

Roy Donders, onze huispakkenkoning en stylist van het Zuiden, heeft een fantastische tip om de stank die een avondje gourmetten of tafelgrillen met zich meebrengt, tegen te gaan:

Meer van dit soort tips nodig? Die vind je hier.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: CookLoveShare | Beeld: iStock