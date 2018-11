3x recepten om buiten te koken (ja, juist in de winter!)

De Big Green Egg is een keramische ‘barbecue’ waarop je – ook in de winter – heerlijke gerechten kunt maken. We hebben een eenvoudig maar heerlijk kipgerecht en twee vegetarische recepten voor je geselecteerd.

Handig voor de feestdagen

Als je een Big Green Egg hebt staan, dan is het voor de feestdagen een eenvoudig om ruimte in je keuken/oven/fornuis te creëren. Je bereidt een deel van de maaltijd gewoon buiten (en dan is er altijd wel een man beschikbaar om een handje te helpen)… Heb je niet zo’n buitenkooktoestel tot je beschikking, dan kun je onderstaande gerechten ook in de oven bereiden, hou dan de aangegeven oventemperatuur aan.

De recepten zijn voor 4 personen. Meer informatie en recepten vind je hier.

Gegrilde kippendijen met groenten

Ingrediënten

Voor de kippendijen:

4 kippendijen met been en met huid

Voor de rub:

2 el gemalen zwarte peper

2 el zeezoutvlokken

2 el paprikapoeder

2 tl gemalen foelie

1 tl gemalen gember

1 tl knoflookpoeder

1 tl gemalen citroengras

Voor de groenten:

2 rode puntpaprika’s

8 lente-uitjes

200 g aspergebroccoli (of in de lengte gehalveerde broccoliroosjes)

200 g sugar snaps

Zeezout

Voorbereiding:

Steek de houtskool in de Big Green Egg aan en breng, met de Cast Iron Grid, naar 220 °C. Meng intussen alle ingrediënten voor de rub. Wrijf de kant van de kippendijen zonder huid in met de rub. Halveer voor de groenten de puntpaprika’s in de lengte en verwijder de steel en de zaadlijsten. Snijd de worteltjes en het grootste gedeelte van het groene loof van de lente-uitjes.

Bereiding:

Leg de kippendijen op de huid op het rooster en sluit de deksel van de EGG. Gril de kippendijen ca. 15 minuten; verplaats ze om de 3 minuten. Hierdoor is er meer contact met het rooster en wordt de hele huid lekker krokant. Keer de kippendijen om en gril ze nog ongeveer 3 minuten op de met rub ingewreven kant. Haal de kippendijen uit de EGG en dek ze losjes af met aluminiumfolie; pak ze niet helemaal in anders blijft de huid niet krokant. Verdeel de aspergebroccoli (of gehalveerde broccoliroosjes) over het rooster. Sluit de deksel van de EGG en gril ze ca. 3 minuten. Keer de aspergebroccoli om en gril nogmaals 3 minuten. Haal ze uit de EGG en bestrooi met zeezout naar smaak. Verdeel de paprikahelften over het rooster. Sluit de deksel van de EGG en gril ze ca. 2,5 minuut. Keer de paprika om en gril nogmaals 2,5 minuut. Haal ze uit de EGG en bestrooi met zeezout naar smaak. Verdeel de lente-uitjes over het rooster. Sluit de deksel van de EGG en gril ze ca. 2 minuten. Keer de lente-uitjes om en gril nogmaals 2 minuten. Haal ze uit de EGG en bestrooi met zeezout naar smaak Verdeel de sugar snaps over het rooster. Sluit de deksel van de EGG en gril ze ca. 2 minuten. Keer de sugar snaps om en gril nogmaals 2 minuten. Haal ze uit de EGG en bestrooi met zeezout naar smaak. Bij een groter model dan de Mini kun je de lente-uitjes en de sugar snaps tegelijkertijd grillen. Verdeel de kippendijen en de groenten over de borden.

Met bulgur gevulde paprika’s

Ingrediënten

4 (rode) (punt)paprika’s

Voor de vulling:

200 g gekookte bulgur

150 g geraspte (belegen) kaas

4-6 champignons

½ gele chilipeper

10-15 groene olijven zonder pit

1 el gerookt paprikapoeder

1 el gemalen komijnzaad

½ el gemalen koriander

1 tl chilivlokken

1 onbespoten sinaasappel

Voor de yoghurtsaus:

300 ml volle yoghurt

1 onbespoten limoen

2 takjes munt

2 takjes koriander

Bereiding:

Steek de houtskool in de Big Green Egg aan en verwarm de EGG, met de convEGGtor, tot 200 °C. Snijd intussen het kapje van de blokpaprika’s of een reep in de lengte uit de puntpaprika’s en verwijder de zaadlijsten. Doe voor de vulling de gekookte bulgur in een schaal en voeg de geraspte kaas toe. Snijd de champignons in plakjes en snijd de chilipeper fijn en voeg samen met de olijven toe. Strooi de specerijen erover en rasp het helft van de sinaasappelschil (de andere helft gebruikt u voor de yoghurtsaus boven de schaal. Meng goed door elkaar. Plaats als u blokpaprika’s gebruikt de paprika’s op de Grill Rings. Vul de paprika’s. Leg of zet de gevulde paprika’s op het rooster en sluit de deksel van de EGG. Rooster de paprika’s ca. 20 minuten. Doe intussen voor de yoghurtsaus de yoghurt in een schaaltje. Rasp de andere helft van de sinaasappelschil erboven ( het sap kunt u uitpersen en lekker opdrinken). Rasp de schil van de limoen over de yoghurt en pers het sap uit. Pluk de blaadjes van de munt en koriander en hak fijn. Roer het limoensap en de fijngehakte munt en koriander met peper en zout naar smaak door de yoghurt. Neem de paprika’s uit de EGG en schep de yoghurtsaus erover. Leg bij het gebruik van blokpaprika’s het kapje eventueel terug op de paprika.

Gevulde portobello’s met parmezaan en truffel

Ingrediënten

6 portobello’s

Vulling:

300 g gemengde wilde paddenstoelen

2 sjalotjes

100 g Parmezaanse kaas

1 kleine zwarte truffel (rond de 30 gram)

zeezout

Voorbereiding:

Steek de houtskool in de Big Green Egg aan en breng, met de Cast Iron Grid, naar 220 °C. Snijd intussen de stelen van de portobello’s en schep de lamellen in de hoed van de paddenstoelen er met een lepel uit. Snijd voor de vulling de wilde paddenstoelen in kleine blokjes en pel en snipper de sjalotjes en doe ze in een schaaltje. Rasp de Parmezaanse kaas en erover en meng goed met zeezout naar smaak. Vul de portobello’s met het paddenstoelenmengsel.

Bereiding:

Leg de portobello’s op het rooster en sluit de deksel van de EGG. Gril de paddenstoelen ca. 5 minuten. Draai de portobello’s een kwartslag en gril ze nogmaals 5 minuten voor een mooie grillruit. Haal de gegrilde portobello’s uit de EGG en serveer ze op een mooie plank of op bordjes.

