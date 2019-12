Kerststerren: met dit recept maak je de lekkerste gekruide vanillekoekjes

Voor Donna Hay is bakken als therapie: haar mindfulnessmoment. Ga op in deze recepten en hul jezelf in een laagje bloem. Daarna opeten is ook zeker geen straf. Zo maak je haar overheerlijke gekruide vanillekoekjes. Om je vingers bij af te likken!

Gekruide vanillekoekjes

Nodig (voor 26 stuks):

125 g ongezouten boter, zacht

135 g lichtbruine basterdsuiker

1 ei

90 g honing

1 tl vanillepasta of vanille-extract

335 g bloem, gezeefd

1⁄4 tl natriumbicarbonaat (baking soda), gezeefd

1⁄2 tl kaneel 1⁄4 tl gemalen piment

1 1⁄2 tl gemberpoeder

2 vanillestokjes, in de lengte in vieren gesneden

320 g poedersuiker met zetmeel, gezeefd

2 el kokend water

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 160 °C. Klop de boter en suiker in de mengkom van een keukenmachine 6-8 minuten op de hoogste stand of tot je een licht, luchtig mengsel hebt. Voeg het ei, de honing en vanillepasta toe en klop tot een gladde massa. Voeg de bloem, het natriumbicarbonaat, de kaneel, het piment en de gember toe en klop tot een net samenhangend deeg. Zet 30 minuten in de koelkast. Bekleed 2 grote bakplaten met bakpapier. Rol balletjes van elk 1 eetlepel van het deeg. Leg met voldoende tussenruimte op de bakplaten. Zet 16 minuten in de oven of tot de koekjes goudbruin zijn. Laat volledig afkoelen op de bakplaten. Bekleed een kleine bakplaat met bakpapier. Leg de vanillestokjes op de bakplaat en zet 15 minuten in de oven, of tot ze droog en bros zijn. Laat afkoelen en maal fijn in een kleine foodprocessor. Meng de poedersuiker, het zetmeel en water in een kom tot een glad papje. Leg een taartrooster op een bakplaat. Doop de koekjes in het glazuur, leg ze op het taartrooster en bestrooi onmiddellijk met de gemalen vanille. Laat stollen en dien op.

Tip: als je de koekjes luchtdicht verpakt, zijn ze één week houdbaar.

Nog meer fraaie feestgerechten vind in je Kerstmis van Donna Hay. €24,95, unieboekspectrum.nl.

Dit recept komt uit Flair 51/52. De editie ligt t/m 24 december 2019 in de schappen. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen (of nabestellen) kan hier.