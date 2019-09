Met dit recept zet je binnen no time een gezonde tortilla pizza op tafel

Zin in comfort food, maar ben je op de gezonde toer? Om tóch een beetje toe te geven aan je cravings maar niet te hoeven zondigen, hebben we dit recept voor een smakelijke tortilla pizza met boerenkool en feta voor je. Om je vingers bij af te likken!

Met de bietentortilla’s van No Fairytales en de ingelegde rode ui, krijgt de tortilla pizza een opvallende roze kleur. Dat betekent zonder schuldgevoel genieten, want met deze tortilla pizza krijg je in één keer je aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groente binnen. En het is nog smullen ook!

Ingrediënten (voor 4 personen):

8 bietentortilla’s van No Fairytales

300 g tomatenblokjes uit blik

150 g boerenkool

175 g cherrytomaten

1 oranje paprika

2 rode ui

100 ml witte wijnazijn 150 g fetakaas

2 el oregano

zout en peper

Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 200 °C. Verwijder de schil van de rode ui en snijd de ui in ringen. Doe de uienringen in een kom en voeg de witte wijnazijn toe. Laat staan tot later gebruik. Halveer de cherrytomaten, verwijder de zaadlijsten van de paprika en snijd het vruchtvlees in reepjes. Doe de tomatenblokjes samen met de oregano in een keukenmachine of blender en mix tot een gladde saus. Breng op smaak met zout en peper. Verhit zonnebloemolie in een koekenpan en roerbak de boerenkool 4 minuten totdat deze geslonken is en het meeste vocht heeft losgelaten. Bestrijk de bietentortilla’s met tomatensaus en verdeel de geroerbakte boerenkool, cherrytomaten, oranje paprika reepjes en fetakaas erover. Bak de tortilla pizza 8 minuten in de oven. Haal de tortilla pizza uit de oven en garneer met de ingemaakte rode ui.

Bron & beeld: No Fairytales