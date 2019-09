Simpel, lekker en nog gezond ook: recept voor een taco style kipsalade

Zegt je hart taco’s, maar je verstand salade? Twijfel niet langer en ga voor best of both worlds. Deze Tex Mex salade met kip breng je heel eenvoudig op smaak met de kruiden van Santa Maria en de Mexicaanse groenten. Serveer er nacho’s én kaassaus bij, voor het echte taco-gevoel. Watertanden!

Ingrediënten (voor 4 personen):

500 g kippendijfilet

1 zakje Santa Maria Taco Seasoning Mix

200 g zwarte bonen

3 tomaten

1 blik maïs

3 el Santa Maria Green Jalapeño

1/2 limoen, het sap van

zout

150 g gemengde sla

2 avocado’s

1 zak Santa Maria Tortilla Chips Salted

1 potje koriander

1 blik Santa Maria Dip Nacho Cheese Style

Lees ook

Lekker én gezond recept: zoete aardappel met crème fraîche en Pulled Oats



Bereidingswijze:

Kruid de kipfilets met de Taco Seasoning mix Bak de kip in olie aan weerszijden in een medium warme pan tot goudbruin en gaar. Zet apart om af te koelen. Meng de ingrediënten voor de salade met de bonen, tomaten en groene chili. Breng op smaak met zout. Verdeel de salade en de groenten over vier kommen. Snijd de kip en leg mooi decoratief in de kommen. Leg de tortilla chips ernaast. Garneer met koriander en serveer met kaasdip.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron & beeld: Santa Maria