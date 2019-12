Oh my: met dit recept maak je stoofpeertjes met Licor 43

Is een kerstdiner wat jou betreft niet compleet zonder stoofpeertjes én proost je na afloop van het eten het liefst met een glaasje Licor 43? Combineer deze twee lekkernijen dan en maak er één fantastisch feesttoetje van. Je leest het goed: met dit recept zet je Stoofpeertjes 43 op tafel. Probeer onderstaande maar eens te lezen zónder te watertanden.



Stoofpeertjes met Licor 43

Een Oudhollands dessert volgens grootmoeders recept, mét een Spaanse twist. Naast Gieser Wildeman peren, rode port en Licor 43 is voor dit recept honing, verse kaneel, steranijs, kruidnagel en kaneelijs nodig.

Ingrediënten (voor 5 tot 10 personen):

10 Gieser Wildeman peren

500 ml rode port

300 ml Licor 43 Original

150 ml honing

3 kaneelstokjes

2 steranijs

5 kruidnagels

1 bak kaneelijs

Zo maak je het:

De peren gaan geschild in een grote kookpan (onderkantje eraf voor de balans) en sudderen één uur in een mengsel van port, Licor 43, kaneelstokjes, steranijs en kruidnagel. Vervolgens worden de peren uit het mengsel gehaald, zodat van het mengsel met toevoeging van de honing een stroperige saus gemaakt kan worden. Peertjes overgieten met de saus en serveren met een bolletje kaneelijs. Klaar is jouw dessert voor de feestdagen, geniet ervan!

Kersttoetjes

Sta jij dit jaar achter de potten en pannen om het kerstdiner op tafel te toveren? Of ben je in elk geval in charge om het toetje te maken? Als je nog wat inspiratie kunt gebruiken, helpt Flair je graag een handje. Met deze recepten flans je namelijk een feestelijk toetje in elkaar, waarmee je je gasten hoe dan ook weet te verrassen. Wat dacht je bijvoorbeeld van chocoladefudge met zeezout? Of aardbeien-meringuepotjes? Of allemaal, gewoon omdat het feest is én omdat kiezen uit zulke lekkere desserts knap lastig is.

Lees ook

Wa-ter-tan-den: met dit recept maak je bonbons gevuld met… Licor 43



Nóg meer recepten met Licor 43

De befaamde Spaanse likeur maakt niet alleen jouw stoofpeertjesrecept beter, maar je kunt er nog veel meer kanten mee op. Heb je bijvoorbeeld nog kruidnoten liggen van Sinterklaas? Maak deze dan extra lekker met een laagje chocolade en Licor 43. Bonbons gevuld met het drankje doen het overigens ook erg goed, en wat dacht je van Licor 43-pannenkoeken? Of ijsjes? Of tiramisu? Zo kunnen we nog wel even doorgaan…

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron & beeld: Licor 43 via Blyde