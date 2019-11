Herfstig recept: zo maak je de lekkerste pompoensoep mét tosti-brochette

Nu het buiten eindelijk kouder wordt, kunnen we weer naar hartenlust soep slurpen. En wat is er in de herfst nu lekkerder dan een kom warme pompoensoep? Met dit recept zet je ‘m op tafel. Enne, hij wordt extra bijzonder als je stukjes tosti op een stokje prikt en die erbij serveert. Smullen!

Dit heb je nodig:

8 sneetjes wit brood (zonder korst)

4 plakjes kaas

4 plakjes ham

400 g pompoen (geschild, liefst butternut)

1 ui

1 knoflookteentje

1 tomaat

olijfolie

groentebouillon

100 ml room

peper

nootmuskaat

Zo maak je het:

Snij de pompoen in stukken. Pel en ontpit de tomaat. Snipper de ui en de knoflook. Fruit de ui en knoflook glazig in olijfolie. Doe er de pompoen en tomaat bij en laat even stoven. Overgiet met de bouillon en kruid met peper en nootmuskaat. Laat 15 tot 20 minuten koken. Mix de soep en roer er de room door. Verwarm even, maar laat niet meer koken. Leg telkens tussen 2 sneetjes brood een plakje ham en kaas. Gril de tosti’s, snij ze in vieren en rijg ze aan een prikker. Lekker bij de soep!

Lees ook

Om je vingers bij af te likken: met dit recept tover je pizza met pompoenbodem op tafel

Pompoen snijden

Een pompoen snijden is makkelijker gezegd dan gedaan. Sterker nog, het ding is vaak zo hard dat het een hels karwei kan zijn om ’n in stukken te krijgen. Gelukkig hebben we een simpel trucje voor je waarmee het ineens een stuk gemakkelijker wordt. En wil je je pompoensoep op een originele manier serveren? Doe het dan ín de pompoen zelf. Voor iedereen die een andere kant op wil met pompoen, hebben we hier nog een aantal lekkere recepten op een rij gezet.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle Lekker