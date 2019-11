Simpel en zó lekker: zet binnen no time deze kruidnotencake op tafel

Omhuld met een laagje chocolade, met tompoucesmaak of de gewone variant: met Sinterklaas in aantocht gaan de kruidnoten erin als zoete koek. Ben jij er ook zo dol op en kun je er geen genoeg van krijgen? Dan hebben we een leuk bakidee voor je in petto.

Lees ook

Herfstig recept: zo maak je de lekkerste pompoensoep mét tosti-brochette



Cake met een twist

Met het druilerige weer van nu is het absoluut geen straf om lekker binnen te blijven. Dekentje en een kopje thee erbij, én natuurlijk iets lekkers. Wat dacht je bijvoorbeeld van een grote zak kruidnoten? Of een lekkere plak cake? Óf je combineert beide en zet een heuse kruidnotencake op tafel. Met een handje kruidnootjes geef je je simpele cakemix een verrassende twist. Kijk maar:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.