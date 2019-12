Eind zoet, al zoet: zo bak je heerlijke peper- en kruidnoten

Sint heeft het een tikkie druk. Dus snoep, koek en strooigoed, dat maak jij dit jaar. Oké? Met onderstaande recepten maak je de lekkerste kruid- én pepernoten. Voor een heerlijk en onvergetelijk avondje.

Pepernoten en kruidnoten: er blijft altijd verwarring bestaan over het verschil tussen beide. De pepernoot is vierkant en gemaakt van roggemeel met een beetje anijs. Een kruidnootje is rond en hard en wordt gebakken van tarwemeel met speculaaskruiden. Aha! En nu de recepten:

Kruidnoten

Nodig (voor ongeveer 60 stuks):

50 g zachte boter

65 g donkere basterdsuiker

125 g tarwebloem

1 tl bakpoeder

snuf zout

¾ tl kaneel

¼ tl gemberpoeder

¼ tl gemalen kardemom

snuf gemalen foelie

snuf gemalen kruidnagel

1 el keukenstroop

2 el melk

200-250 g chocolade (naar keuze)

Tip: in plaats van de genoemde specerijen kun je ook kiezen voor 1½ tl koek- en speculaaskruiden.

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 180°C. Meng de boter met de suiker tot een gladde pasta. Doe de rest van de ingrediënten erbij. Wees voorzichtig met de melk: het deeg mag niet te waterig worden, voeg deze alleen toe als het echt nodig is. Maak er een deegbal van, wikkel in plasticfolie en zet hem ongeveer een uur in de koelkast. Draai daarna gelijke balletjes van het deeg ter grootte van een hazelnoot. Er zijn 2 manieren om dit te doen: óf je verdeelt het deeg in 4 stukken en al die stukken vervolgens weer in 4 stukjes. Nu heb je 16 stukjes. Vorm nu van elk stukje 4 kruidnoten: rol ze tot mooie balletjes en leg ze goed uit elkaar op de bakplaat. De andere manier is om een aantal ‘slangen’ van gelijke dikte te rollen en die in stukjes van dezelfde maat te snijden. Rol de stukjes daarna tot mooie balletjes. Bak de kruidnoten in 17 tot 20 minuten gaar. Laat ze op een rooster afkoelen.

Pepernoten

Nodig (voor 16 stuks):

125 g fijn roggemeel

125 g tarwebloem

1 ruime tl baksoda

¾ tl kaneel

¾ tl gemalen anijszaad

¼ tl gemberpoeder

snuf versgeraspte nootmuskaat

125 g honing

125 g keukenstroop

2 el water

1 losgeklopt ei, voor het bestrijken

Tip: in plaats van de genoemde specerijen kun je ook kiezen voor 2 tl koek- en speculaaskruiden.

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 220°C. Zeef de meelsoorten met de baksoda boven een kom en meng de specerijen erdoor. Doe de honing, stroop en het water in een steelpan en verwarm het zachtjes. Breng onder af en toe roeren aan de kook. Draai het vuur uit zodra het mengsel begint te borrelen en laat het tot lauwwarm afkoelen. S chenk het mengsel over de droge ingrediënten en kneed alles grondig tot een deeg. Maak een platte schijf van het deeg en leg deze op een met bloem bestoven werkvlak. Bestuif de bovenkant ook en rol het deeg uit tot een rechthoek van 28×20 cm. Snijd met een scherp mes 16 rechthoeken van 7×5 cm uit het deeg. Het makkelijkst is als je eerst 4 banen in 1 richting snijdt en daarna elke baan in 4 gelijke stukken (voor pepernoten snijd je de banen in kleine stukjes). Leg de koeken op een bakplaat met bakpapier. Bestrijk de koeken licht met ei en bak ze ongeveer 7 minuten. Trek het papier voorzichtig weg en laat de koeken op een rooster afkoelen. Laat ze minstens 24 uur in een gesloten trommel staan, zodat de smaken zich kunnen ontwikkelen. In een afgesloten trommel blijven ze ongeveer 2 weken goed.

