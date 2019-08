Yum! Met dit recept maak je de lekkerste panzanella met mozzarella

Op zoek naar een frisse en vullende salade? Dan is deze oranje paprika panzanella met mozzarella wat voor jou. Snijd oud brood in blokjes en meng met ingrediënten als tomaat, oranje paprika en mozzarella. Aanvallen, maar!



Besprenkel de salade met een zelfgemaakte zoetzure dressing en laat de tijd zijn werk doen. Dit recept is snel, gemakkelijk en rijk aan smaken! Enne, met dit gerecht maak je het hele gezin blij.

Ingrediënten (voor 4 personen):

200 g oud brood

500 g tomaten, in blokjes

2 oranje paprika’s, in blokjes

1 rode ui, gepeld, gehalveerd en in ringen

2 el gedroogde oregano

125 g mozzarella

15 g basilicum

12 el extra vierge olijfolie

8 el balsamicoazijn

1 citroen, het sap

2 tl agavesiroop

2 tl oregano

zout en peper

Bereidingswijze

Snijd het oude brood in blokjes van 1,5 centimeter en leg apart. Meng in een kom het brood met de tomaten, paprika, rode ui en gedroogde oregano. Scheur de mozzarella en het basilicum in stukken en voeg toe. Meng voor de dressing de extra vierge olijfolie, balsamicoazijn, citroensap, agavesiroop en oregano door elkaar en breng op smaak met zout en peper. Besprenkel de salade met de dressing en meng alles goed door elkaar. Laat de salade minimaal 20 minuten staan zodat de smaken goed in het brood kunnen trekken en het brood wat zachter wordt.

Tip! Heb je geen oud brood liggen? Verwarm de oven dan voor op 175 °C. Snijd een brood – bijvoorbeeld Italiaanse ciabatta – in blokjes, verdeel over een met bakpapier beklede bakplaat en bak 10 minuten af in de oven.

Bron & beeld: Oranje Paprika