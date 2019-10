Tijd voor ontbijt: met dit recept maak je wentelteefjes met een twist

Of het nou een slow-down-zondagochtend is of een spitsuur-maandag, voor dit recept voor wentelteefjes komt iedereen z’n bed uit.

Wentelteefjes met kokos & cranberry’s

voorbereiding 20 minuten + 20 minuten rusten

bereiding 40-45 minuten

Nodig (voor 4 personen):

5 sneetjes zuurdesembrood (ca. 220 g), diagonaal gehalveerd

2 el (40 g) kokosolie

4 eidooiers

75 g kokosbloesemsuiker

600 ml kokoscrème

1 el citroensap

1 tl citroenrasp

50 g gedroogde cranberry’s, 20 minuten geweekt in warm water en uitgelekt

Bereiding:

Verwarm de oven voor tot 180°C. Verhit een gietijzeren grillpan. Bestrijk het brood met 1 eetlepel kokosolie en rooster het 1 minuut per kant. Bestrijk een ovenschaal met de rest van de olie en leg het brood erin. Klop de eidooiers en kokosbloesemsuiker tot een schuimig mengsel. Verwarm de kokoscrème met het citroensap en de -rasp tot net onder het kookpunt. Klop beetje bij beetje het eimengsel erdoor. Schenk dit mengsel over het brood en laat 20 minuten rusten. Zet de schaal in een andere, grotere, schaal en vul deze tot halverwege de rand met kokend water. Bestrooi met de cranberry’s. Bak 40-45 minuten in de oven, totdat de crème gaar is. Laat 5 minuten afkoelen.

Meer lekkere ontbijtjes vind je in Ontbijt easy van Susie Theodorou, € 20,99, Uitgeverij Becht.

Dit recept komt uit Flair 42. De editie ligt t/m 22 oktober 2019 in de schappen. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen (of nabestellen) kan hier.