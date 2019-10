Met dit recept maak je een geurig runderstoofpotje met een Aziatische twist

Vanavond haal je je portie Chinees gewoon af in je eigen keuken. Geen babi pangang, maar superrecepten voor authentiek Chinees eten.

Een Chinese kookpot van aardewerk is niet duur en is een aanwinst voor je keuken. Koken in een aardewerk pot zorgt voor hoge verwachtingen als je aan tafel het deksel optilt en alle heerlijke geuren vrijkomen. Maar je kunt voor dit recept ook een ovenschaal of een ovenbestendige pan met zware bodem gebruiken.

Geurig runderstoofpotje

Voor 4 personen

Voorbereiden 15 minuten

Bereiden 1 ½ uur

Nodig:

1 el plantaardige olie

500 g stoofvlees, in blokjes van 3 cm

1 ui, in dunne ringen

2 tenen knoflook, fijngehakt

5 cm verse gemberwortel, geschild, in dunne plakjes

1 hoeveelheid vijfkruidenmengsel (zie kader)

8 middelgrote gedroogde shiitakes

2 tl donkere sojasaus

zeezout en gemalen witte peper

gestoomde rijst of noedels, voor erbij

Bereiding

Verhit de olie in een koekenpan op hoog vuur. Voeg het vlees, de ui, knoflook en gember toe en roerbak 4-5 minuten tot het vlees rondom bruin is en de ui wat zachter is geworden. Schep het mengsel in een hittebestendige aardewerk schaal. Schenk er 750 ml water bij en voeg het vijfkruidenmengsel, de gedroogde shiitakes en donkere sojasaus toe. Breng op smaak met zeezout en gemalen witte peper. Breng alles aan de kook, leg het deksel op de pan en laat op laag vuur 11⁄2 uur sudderen, tot het vlees heel mals is. Serveer met gestoomde rijst of noedels.

Recept vijfkruidenmengsel

Dit traditionele kruidenmengsel wordt in de Chinese keuken gebruikt bij veel (varkens)vleesgerechten. Het is ook lekker om over nootjes te strooien en deze dan even kort te wokken

Doe 1 tl gemalen steranijs, 1 tl gemalen venkel, 1 tl gemalen Szechuanpeper, 1 tl gemalen kaneel en ½ tl gemalen kruidnagel in een vijzel. Meng ze eerst en stamp de specerijen vervolgens fijn.

De Chinese smaak te pakken? Leer ook hoe je de heerlijkste dumplings, loempia’s en pekingeend zelf kunt maken met het Basisboek China van Ross Dobson. € 29,99 gottmer.nl.

Dit recept komt uit Flair 41. De editie ligt t/m 15 oktober 2019 in de schappen. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen (of nabestellen) kan hier.