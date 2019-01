Recept: geroosterde groenten en vis uit de oven

Wij zijn voor, want echtere winterkost dan stamppot is niet te bedenken. Ter inspiratie 6 verrassende varianten, om de komende maanden goed mee door te komen.

Lees ook: 3x recepten om buiten te koken (ja, juist in de winter!)

Geroosterde groenten en vis uit de oven

Voor 4 personen, 40 min. + 30 min. in de oven

Nodig

1 kg wintergroenten (wortel, pastinaak, pompoen, rode biet, rode ui)

2 el arachideolie

1 el sesamolie

1 el sojasaus

1 takje verse tijm

500 g aardappelen

melk

boter

4 lente-uitjes

4 stukken witvisfilet (bijvoorbeeld schelvis of kabeljauw)

1 el sesamzaadjes

bakpapier

Bereiding

Verwarm de oven voor op 180 °C. Schil de groenten, snij ze in gelijke stukken en leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat. Besprenkel met de arachideolie, sesamolie, sojasaus en tijmblaadjes en zet 25 à 30 minuten in de voorverwarmde oven. Roer regelmatig om, zo garen de groenten gelijkmatig. Kook ondertussen de aardappelen gaar in water met zout. Pureer en breng op smaak met boter, melk, peper en zout. Neem de geroosterde groenten uit de oven (maar laat deze aan) en meng door de aardappelen. Houd wat groenten apart voor de garnering. Snijd de lente-ui in stukjes. Bestrooi de vis met peper en zout en leg elke filet op een stuk bakpapier. Lepel er wat sesamolie, de sesamzaadjes en de lente-ui over. Vouw dicht en zet de vispakketjes 12 tot 15 minuten in de nog hete oven. Serveer de vis met de puree en rest van de groenten.

Benieuwd naar de andere recepten? Deze vind je in Flair 3. Koop hem in de winkel of bestel ‘m hier!

Beeld: iStock