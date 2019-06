Zonder toegevoegde suikers: recept voor frittata met snijbiet en tomaat

Deze week, van maandag 3 tot en met zondag 9 juni, vindt de tweede editie van de Nationale Suiker Challenge plaats. Dit initiatief van het Diabetes Fonds daagt je uit om de suikerinname te beperken, want hoewel we best goed op weg zijn met z’n allen, valt er nog een hoop winst te behalen. En het beste is dat je je gratis kunt aanmelden voor tips & tricks én de lekkerste suikerarme gerechten.

Met een van die recepten maak je de lekkerste frittata met snijbiet en tomaat. Niet alleen zonder toegevoegde suikers maar ook koolhydraatarm en vegetarisch. Win-win-win, dus! Doe jij met de Nationale Suiker Challenge? Deel je ervaringen met de hashtag #suikerchallenge. Good luck!

Ingrediënten (voor 2 personen):

3 eieren

2 eetlepels sojadrink

1 eetlepel olie

½ bakje paprika-basilicumspread (Ekoplaza, bakje á 170 g)

alfalfa of andere kiemen

peper en zout

Bereidingswijze:

Breek de eieren in een kom en voeg de sojadrink toe. Kruid met peper en beetje zout. Verwarm de olie in een koekenpan en bak van het eiermengsel een omelet. Draai de omelet om en schep de paprika-basilicumspread erop. Klap de omelet dubbel en serveer met de kiemen erop.

Voedingswaarde per persoon:

Energie 225 kcal

Koolhydraten 6,6 g Waarvan suikers 3,2 g

Vet 17,7 g Waarvan verzadigd 3,7 g

Eiwitten 11,4 g

Vezels 0,2 g

Zout 0,61 g

Groenten 15 g

Bewaartips

Eet je alleen? Bewaar dan het andere omelet in de koelkast voor 1 á 2 dagen.

