Heerlijk! Met dit recept maak je zelf de lekkerste eiercurry

Zelf curry maken: het kan makkelijk of from scratch. Het laten pruttelen (die geur!) is al de helft van de lol. En daar hoort een extra feestelijk toetje bij dat in Bangladesh vaak op bruiloften wordt gegeten.

Eiercurry

Voor 4 personen

40 minuten

Nodig

4 eieren

½ tl chili- en korianderpasta

½ tl gemberpasta

½ tl gemalen kurkuma

¼ tl kruidenzout

koolzaadolie om te bakken

Kruidenpasta’s en –mengsels kun je kant-en-klaar kopen, maar ook zelf maken.

Chili- en korianderpasta (300 ml): Mix 2 handjes koriander, 120 g chilipeper, 2 cm verse gemberwortel (alle drie grofgehakt), 100 ml koolzaadolie, 2 el mosterdolie, het sap van 1 citroen, 1 verkruimeld laurierblad, 1 tl zwart mosterdzaad en 1 tl zout in een keukenmachine.

Gemberpasta (300 ml): Schil 200 g verse gemberwortel en hak grof. Doe in een mengbeker en voeg 100 ml koolzaadolie toe. Mix met een staafmixer.

Knoflookpasta (250 ml): Pel 12-15 teentjes knoflook en snijd grof. Doe in een mengbeker en voeg 100 ml koolzaadolie toe. Mix met een staafmixer.

Garam masala (300 ml): Rooster 45 g kardemonpeulen, 45 g kruidnagels, 45 g zwarte peperkorrels, 1 el komijnzaad, 1 el venkelzaad en 100 g kaneelstokjes in een droge koekenpan. Doe in een koffiemolen of vijzel en vermaal tot poeder. Voeg 1 el gemalen steranijs toe.

Bereiding

Eieren

Kook de eieren 8 minuten. Pel ze als ze wat afgekoeld zijn. Verhit een koekenpan met olie en voeg de rest van de ingrediënten toe. Doe de eieren erbij en bak ze 1 minuut.

Curry

Leg alle specerijen in hoopjes klaar op een bord. Verhit een wok met de olie en bak de ui 1 minuut op hoog vuur. Voeg de specerijenpasta’s, mosterd en specerijen toe en bak nog 3 minuten. Voeg wat water toe tegen het aanbranden. Doe de kerstomaten in de pan. Voeg 50 ml water toe. Laat 3 minuten op hoog vuur koken. Roer constant om zodat je de tomaten tot moes roert.

Voeg de aardappelen en piripiri toe met nog 300 ml water. Laat afgedekt 20 minuten op middelhoog vuur koken. Doe de eieren erbij en leg de korianderblaadjes en gedroogde chilipeper erbovenop. Laat 2 minuten pruttelen. Haal daarna van het vuur.

