Hup, de keuken in: met dit recept maak je een heerlijke citroentaart met blauwe bessen

Voor je het weet, is het alweer 2019. Maar voordat het zover is, kunnen we ons gelukkig nog opmaken voor een paar gezellige kerstdagen. Wil jij je gasten imponeren met een feestelijk toetje? Maak dan deze fantastische citroentaart.

Lees ook: Smakelijk (kerst)recept: zalmfilet met dragonsaus op een bedje van groene asperges

Voorbereidingstijd: 20 minuten

Bereidingstijd: 40 minuten

Benodigdheden (voor 4 personen):

4 eieren

250 g suiker

200 g Farina per Pizza

1 tl bakpoeder

100 g roomboter

80 ml Citroenolijfolie

1 citroen

75 g blauwe bessen

200 g roomkaas

30 ml Limoncello-azijn

1 spuitbusje Mousse al Limone

Zout

Bereidingswijze:

Verwarm de oven op 160 graden. Klop de eieren en 200 gram suiker luchtig met een garde of mixer. Voeg daarna de Farina per Pizza, een theelepeltje bakpoeder en een snuf zout toe aan de ei-suikermix, tot je een beslag krijgt. Smelt de roomboter en roer de citroenolijfolie erdoor. Giet dit mengsel beetje bij beetje door het beslag. Rasp de schil van een citroen en meng dit raspsel er ook doorheen. Verdeel het beslag in een bakblik van 26 cm. Verdeel ongeveer een derde van de blauwe bessen over de taart en bak hem ongeveer 40 minuten in de oven op 160 graden. Laat in de tussentijd de roomkaas op kamertemperatuur komen. Meng het sap van een halve citroen, de Limoncello-azijn en de rest van de suiker door de roomkaas en roer glad met een garde. Smeer het roomkaasmengsel uit over de bovenkant van de taart en versier hem met Mousse al Limone en de rest van de blauwe bessen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Oil & Vinegar