Recept: gezond én lekker bananenbrood met kokos en walnoten

Ken je dat? Je zet vol in op de rauwkost en rijstwafels, en bent na een week terug bij de tosti ham-kaas of het broodje hagelslag. Gelukkig zijn er gezonde varianten die écht lekker (en helemaal niet moeilijk) zijn. Zo kan je dit bananenbrood bakken voor een lekker én gezond ontbijt. Wie wil dat nou niet?

Bananenbrood met kokos en walnoten

Voor 1 bananenbrood (10-12 plakken)

10 minuten + 40-45 minuten oventijd

Per plak: 191 kcal, 6 g vet, 2,4 g verzadigd vet, 4,4 g eiwit, 27,7 g koolhydraten, 3,8 g vezels

Nodig

3 grote rijpe bananen (of 4 kleine)

80 g medjoul dadels

100 ml (plantaardige) melk

250 g haver-, spelt- of volkorenmeel

40 g geraspte kokos

snufje zout

1 zakje bakpoeder (16 g)

100 g walnoten

Extra nodig

cakevorm

keukenmachine of blender

Bereiding

Verwarm de oven voor op 165°C. Bekleed de cakevorm met bakpapier. Pureer de bananen, dadels en melk tot een glad mengsel. Doe het meel in een mengkom, samen met de kokos, het zout en de bakpoeder. Roer hier de bananenpuree doorheen, zodat een stevig beslag ontstaat. Hak de walnoten in stukjes en schep ze door het beslag. Schep het beslag in de bakvorm. Bak het brood in ongeveer 40-45 minuten gaar in de voorverwarmde oven. Haal het uit zijn vorm en laat afkoelen. Snijd het bananenbrood in 10-12 plakken en bewaar ze in de vriezer.

Lees meer

Tips

Je kunt bananenbrood als tussendoortje eten, maar ook als ontbijt: kies dan voor 2 plakjes zonder beleg of 1 met pindakaas of amandelpasta.

Choco-variant: vervang de walnoten door 50 g pecannoten en 50 g pure chocola (beide in stukjes gehakt) en vervang de kokosrasp door 2 el cacaopoeder.

