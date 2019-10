Anders-dan-anders lunch: aubergines in kaneel met bulgur en feta

Soms is het precies wat je nodig hebt: een anders-dan-anders ontbijt, lunch of diner dat je binnen 10 minuten in elkaar draait. Daarna doet de oven z’n werk en kun jij nog een halfuurtje de krant lezen, helpen met huiswerk of netflixen.

Aubergines in kaneel, met feta en bulgur

voorbereiding 10 minuten

oven 25 minuten

Nodig (voor 3 lunchtrommels):

200 g bulgur, afgespoeld

400 ml groentebouillon

100 g groene olijven zonder pit

1 grote aubergine, in halvemaantjes van 5 mm

1 rode ui, in grove plakken

1 kleine tl kaneel

½ nootmuskaat, geraspt

1 tl zeezout

2 el olijfolie

25 g bladpeterselie, fijngesneden

100 g rucola, fijngehakt

sap van 1 citroen, plus extra naar smaak

1 el extra vierge olijfolie

200 g feta, verkruimeld

de pitten van 1 granaatappel

Extra nodig: 2 braadsledes (1 kleine en 1 grote)

Lees ook

Tijd voor ontbijt: met dit recept maak je wentelteefjes met een twist

Bereiding:

Doe de bulgur, bouillon en olijven in de kleine braadslede. Snijd de aubergine en ui. Meng de groenten in de grote braadslede, samen met de kaneel, de nootmuskaat, het zout en de olijfolie. Zorg nu dat alles in een enkele laag ligt. Zet beide braadsledes 25 minuten in de oven, totdat de aubergine knapperig en gaar is en de bulgur luchtig is en alle bouillon heeft opgenomen. Roer de bladpeterselie, rucola, het citroensap en de extra vierge olijfolie door de bulgur, proef en voeg naar smaak zout en extra citroensap toe. Laat alles afkoelen, doe de bulgur in de lunchtrommels, schep de geroosterde aubergine erop en strooi de feta en de granaat-appelpitten eroverheen. Zet in de koelkast totdat iemand het meeneemt.

Tip

Vervang de feta door kikkererwten voor wat extra proteïnen. Laat het blik of de pot uitlekken, spoel af en voeg tegelijk met de aubergines toe.

Meer lekkere recepten vind je in De snelle bakplaat, Rukmini Iyer, € 19,99 gottmer.nl/lifestyleboeken.

Dit recept komt uit Flair 43. De editie ligt t/m 29 oktober 2019 in de schappen. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen (of nabestellen) kan hier.