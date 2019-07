This is nót a drill: makers van ‘Gossip Girl’ bevestigen terugkeer van serie

Hey Upper East Siders., we hebben groot nieuws. Als in: groot met een hoofdletter G. Want, geloof het of niet, je lievelingsserie uit de 00’s – ‘Gossip Girl’, duh – komt terug! Zeven jaar na het ontmaskeren van Gossip Girl en na maanden van speculatie heeft Joshua Safran, de producent van de show, bevestigd dat er een reboot komt van de hitserie.

Nieuwe Upper East Siders

Het vervolg speelt zich acht jaar later af en volgt wederom een nieuwe groep rijke New Yorkse tieners. “Acht jaar na de originele website is er een nieuwe generatie tieners die Gossip Girl zullen leren kennen. De nieuwe serie zal tonen hoeveel social media heeft veranderd in de levens van de huidige generatie”, vertelt Safran aan The Hollywood Reporter.

Waar zijn Serena, Dan en Blair?

Over verdere details wil de televisieproducent nog weinig loslaten. Of de originele castleden zullen terugkeren, wil hij ook nog niet vertellen. Wel is al duidelijk dat dezelfde schrijvers Josh Schwartz en Stephanie Savage weer bezig zijn met het scenario. Dat geeft hoop dat de nieuwe show net zo juicy zal worden als de originele serie, die in 2007 voor het eerst te zien was.

Nieuwe streamingsdienst

De nieuwe serie zal te zien zijn op de nieuwe streamingsdienst HBO Max. Deze dienst wordt begin 2020 in Amerika gelanceerd, met onder andere series zoals Friends en Pretty Little Liars. Het is nog niet bekend of het ook naar Nederland komt, maar we gokken stiekem van wel.

Tot die tijd…

Om de wachttijd wat te verkorten, kun je wel (nóg een keer) alle zes seizoenen van Gossip Girl bingen op Netflix! Heb je alles nou al zo vaak gezien dat je mee kan praten met de personages? Begin dan eens aan de Spaanse versie Elite!

