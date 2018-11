Kijkers ‘Undress For Love’ geven presentatrice Lieke van Lexmond er flink van langs

Gisteravond verscheen de eerste aflevering van Undress For Love op televisie, waarin steeds zes naakte Nederlanders op zoek gaan naar de liefde. Het programma wordt gepresenteerd door de doorgaans geliefde Lieke van Lexmond, maar kijkers van de nieuwe datingshow waren gisteren verrassend genoeg niet te spreken over de RTL-ster.

Poedeltje naakt

In de show worden steeds drie mannen en drie vrouwen naakt tegenover elkaar in een soort pashokjes geplaatst. In eerste instantie zien ze alleen elkaars lichaam en leren de kandidaten elkaar beter kennen door vragen die Lieke hen stelt. Uiteindelijk worden ook de gezichten onthuld en mogen de kandidaten elkaar vragen stellen, voordat ze kiezen met met welke deelnemer ze graag een match zouden vormen.

Onhandige uitspraken

Het format en Lieke zijn volgens veel kijkers in ieder geval géén match. Zo begrijpen velen niet dat ze zich zo heeft ‘verlaagd’ door ‘ja’ te zeggen op dit programma, dat volgens velen ‘genânt’, ‘walgelijk’ en ‘triest’ is. Ook komt Lieke een aantal keer onhandig uit de hoek, wat haar weinig positief commentaar oplevert. Zo zegt ze tegen de vrouwen – nadat kandidaat Floris vertelt dat-ie een ernstig auto-ongeluk heeft gehad waarbij hij behoorlijk gewond raakte – dat ze beter niet bij Floris in de auto kunnen stappen. Ook schiet het kijkers in het verkeerde keelgat dat ze lijkt te oordelen over het aantal bedpartners van enkele kandidaten.

Wat een kut opmerking van Lieke van Lexmond over dat auto ongeluk. Slechte presentatrice #undressforlove — Chanully (@Chanully) November 5, 2018

Wtf, word er nou serieus gevraagd met hoeveel mensen ze naar bed zijn geweest? En dan ook nog lekker judgen "oh netjes toch" #undressforlove — Chantal (@chantalverwoert) November 5, 2018

Toch fijn dat @Liekevanlexmond zo vriendelijk is om als de klok 21:00 uur slaat de reet haren van de kandidaten gaat controleren. Ja mensen, het niveau is hoog en Lieke maakt carrière. #undressforlove #RTL5 — Moppermans®™ (@Moppermans) November 5, 2018

Trouwens dat programma #UndressForLove snap ik niet. RTL kan niet meer scoren zonder piemels en punani's ofzo? En dat Lieke dit doet. Dacht dat het best eens sjiek ding was maar dat valt toch tegen. 🤣🤔 — Rob (^^) (@rob83ehv) November 5, 2018

Echt @liekevanlexmond, dat schaamrood moet toch wel constant op je kaken gestaan hebben tijdens het opnemen? Vind dit zó niet bij jou passen. Echt met stip het meest gênantste format van de afgelopen decennia. #undressforlove — Anne Sophie (@annesophie_95) November 6, 2018

Lieke stelt wel kutvragen aan haar gasten. Plaatst lullige opmerkingen. Ik vind er geen reet aan. Mag gelijk van de buis. #undressforlove Mary trekt aan het kortste eind😉 — S🌞NJ@ (@Sonja67) November 5, 2018

#undressforlove Wat een slechte interviews! Brrrrrrr — Jasper Warringa (@JasperWarringa) November 5, 2018

Zoals hierboven al een klein beetje doorschemert, zijn kijkers ook niet bepaald mals over het programma zelf. We zetten de opvallendste reacties op een rij:

#undressforlove #nakedattraction zes van de zes kandidaten hadden als belangwekkendste vraag voor een eventuele partner: hoe vaak sport je per week? De wereld is een tranendal. — Frank Tempelman (@FrankTempelman) November 6, 2018

“met hoeveel mensen heb je het bed gedeeld”

“dat is privé” gurl je komt binnen nu en een half uur met je blote tetten en punani op nationale televisie, heel veel meer privé heb je straks niet meer #undressforlove — Bo (@koffiekoningin) November 5, 2018

En de Televizier Cockring gaat naar #undressforlove Lange tijd niet zo'n dom programma gezien #cringe — TP Talking (@tatitakeachance) November 5, 2018

Maar even wie zou er nou naakt een date leren kennen TERWIJL JE OUDERS OOK IN DE STUDIO ZITTEN #undressforlove — Chantal (@chantalverwoert) November 5, 2018

#undressforlove waarom vragen ze aan de vrouwen hoeveel bedpartners hebben gehad en niet aan de mannen?! En niet aan de mannen. Überhaupt relevant deze info? Nog erger: waarom kijk ik dit? — Tam (@IamMissPeterPan) November 5, 2018

Ik ben vrijdag geopereerd en heb vier soorten pijnstillers in huis. De pijn is echter niks vergeleken met wat ik voel als ik naar dit programma kijk. #undressforlove — Elise Neijland-Bongers (@EliiiiiseN) November 5, 2018

Ik vermoed dat er vrij weinig mensen zich hebben aangemeld. In Engeland waren er altijd 5 hokjes. #Undressforlove — Creatiffdutch (@creatiffdutch) November 5, 2018

Jeetje, iedereen staat in zijn blote jodocus in een lichtgevende cilinder, en nu vertellen ze over hun hobby's. Wat een totaalconcept dit. #Undressforlove — Stefan 🦊🐰🐸🐧 (@Stiif) November 5, 2018

Lekker naakt in een hokje staan met een tl-balk als verlichting en een cam op je hoofd gericht. Ik vind in de spiegel kijken in een kleedkamer al de hel. #undressforlove — Lisanne (@Gewoon_Lies) November 5, 2018

Ze hebben er hopelijk maar één aflevering van opgenomen??! #undressforlove — Inspirare (@Motivare_) November 5, 2018

En nu weten we dus niet hoe de 1e date (met kleding aan?) is geweest? #fail #undressforlove — Jessica (@missjezzy) November 5, 2018

Sommigen hebben zich echter wél goed vermaakt tijdens het kijken van het nieuwe programma:

Ik kijk #undressforlove, terwijl ik aan het swipen ben op Tinder. Ja hoor, zit helemaal in het #singleleven. pic.twitter.com/GUQX9F1r5r — Kim Pot (@kimschrijft) November 5, 2018

Door Lieke's scherpe oogjes, weet tv kijken Nederland dat Keith net zoveel haar op z'n bollen heeft als Chewbacca. #fijn #undressforlove — Jayton Dane (@Jaytonvk) November 5, 2018

Zo op twitter te lezen ben ik 1 van de weinige die het best een leuk programma vind 😂 #undressforlove — ~Annemarie~ (@Annemarie_1973) November 5, 2018

