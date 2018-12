Heerlijk: zó beleeft Twitter de grande finale van ‘Boer Zoekt Vrouw’

Dat was ‘m dan, het tiende seizoen van Boer zoekt Vrouw. In de laatste aflevering van gisteravond kwamen alle boeren nog één keer samen. Hoe is het nu met ze? Wie heeft er allemaal nog een relatie?

Miljoenenpubliek

Na maanden zagen de negen boeren elkaar weer tijdens de reünie. Bijna vier miljoen mensen zaten gisteren aan de buis gekluisterd om te zien welke boeren nog helemaal verliefd waren op hun gekozen vrouwen of mannen.

Dolgelukkig

En we konden een en al liefde zien. Zowel Steffi en Roel als Michelle en Maarten zijn nog altijd dolgelukkig met elkaar. Maar dan zien we ineens dat Wim alleen op de reünie verschijnt? Is het gedaan gedaan met de pret tussen hem en Marit? Nee, Wim en Marit zijn nog altijd samen, alleen is Marit tijdens de opnames op reis naar Vietnam. Yvon was al eerder even bij Wim en Marit op de boerderij langsgegaan om te kijken of alles nog goed ging. Toen vertelde ze zelfs dat ze verwacht binnen een halfjaar wel bij Wim op de boerderij te wonen. Zo snel kan het gaan.

Omschrijven

Wim begint alleen wel te stotteren wanneer Yvon hem vraagt Marit te beschrijven. “Een vrouw met pit. En eh… Vrolijk. En eh…” Marit helpt hem een handje: “Humor”, zegt ze. “O ja. Humor.” Maar volgens de kijkers laat dit juist alleen maar zien dat hij echt gek op haar is, aangezien hij nog steeds een beetje verlegen van haar wordt.

(De tekst gaat verder onder de tweets)

Wim gaat stotteren als ie zijn vrouwtje beschrijft. En daarin weet je dat het echt is. #boerzoektvrouw #bzv — Leon Broekx (@leonbroekx) December 2, 2018

Wim moet Marit omschrijven en ze helpt hem een beetje. 😂 #boerzoektvrouw #bzv pic.twitter.com/fGISFkxBMj — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) December 2, 2018

Marit verwacht dat ze over een half jaar bij Wim is ingetrokken. Wat zijn die twee veranderd en hoe leuk is dat! #boerzoektvrouw #bzv pic.twitter.com/PEXnG5tWQj — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) December 2, 2018

Vlinders

En dan boer Marnix. Hij was de grootste verrassing dit seizoen. Na de afgang op de citytrip was iedereen razend benieuwd of hij alleen of met een date naar de reünie zou komen. In eerste instantie komt hij alleen aan gelopen, maar tijdens het gesprekje met Yvon wordt duidelijk dat ‘ie toch vlinders in z’n buik heeft. Hij straalt van oor tot oor wanneer hij Emmie tevoorschijn tovert. Ze kennen elkaar al twintig jaar, maar een tijdje geleden is de vonk pas overgeslagen.

Meest besproken

En aangezien boer Marnix de meest besproken boer was dit seizoen, werd er gisteravond op Twitter dan ook volop getweet over de verliefde boer. “Als zelfs Marnix verliefd en tevreden is, dan zijn de wonderen nog niet de wereld uit. Blij voor de boeren” en “Marnix weet ons allemaal te verrassen met een leuke vrouw: Emmie. Zijn horkerige gedrag is als sneeuw voor de zon verdwenen!”, is slechts een greep uit alle reacties op Twitter.

(De tekst gaat verder onder de tweets)

#Marnix weet ons allemaal te verrassen… met een leuke vrouw: Emmy. Zijn horkerige gedrag is als sneeuw voor de zon verdwenen! #boerzoektvrouw #bzv pic.twitter.com/nmJKb1I4bz — Elsschot🇪🇺🇳🇱 (@marcelbar8) December 2, 2018

Hoe kan het dat ik nog vrijgezel ben en Marnix gelukkig is in de liefde?! Blijkbaar is niks echt iets. #boerzoektvrouw — Linda Rijpert (@lindarijpert) December 2, 2018

Tsja als zelfs Marnix een vrouw heb gescoord. Dat zet je toch aan het denken…..#boerzoektvrouw — Johan van der Ent (@JohanvanderEnt) December 2, 2018

Nou schiet mij maar lek hoor.. zelfs Marnix lukt het 🤦🏼‍♀️😂. #boerzoektvrouw — Demi (@demiwx) December 2, 2018

Wow. #marnix heeft zowaar een vrouw gevonden. En ineens is alles niet meer moeilijk. #boerzoektvrouw — Advocaat Briedé (@briedecassese) December 2, 2018

Verrassing

Bij boer Jaap heeft de liefde tussen hem en Marian helaas niet standgehouden. Hij komt zonder Noorse trui en zonder Marian aan op de reünie. Na de citytrip bleek toch al gauw dat zij niet echt bij Jaap past. Al bleek dit een grote verrassing te zijn voor de kijkers. “In realiteit blijken we toch geen match te hebben en bleef er niet genoeg over voor een leven lang oud worden samen”, legt Marian uit.

(De tekst gaat verder onder de tweets)

En ik heb te doen met Jaap. Al denk ik niet dat hij eerlijk was tegen Yvon. Je ziet dat hij niet wil zeggen wat er echt speelde…#bzv #boerzoektvrouw — Helen Gorny (@helengorny) December 2, 2018

Wat is er fout gegaan bij boer Jaap? Dat was toch ook wel een leuke vrouw? #boerzoektvrouw — Johan van der Ent (@JohanvanderEnt) December 2, 2018

Echt zoooooo jammer voor Jaap. Was hem echt zo gegund joh. #bzv #boerzoektvrouw — Brenn (@Brennyy_x) December 2, 2018

Nou, dan komt t dr dus op neer dat van de tv-boeren alleen Jaap nu alleen is…dat vinnik toch jammer voor m… #boerzoektvrouw — Liset Vossen (@LeeZtoo) December 2, 2018

Opmerkingen

Ook de overige vier boeren, die net te weinig brieven hadden gekregen om door het programma gevolgd te worden, waren bij de reünie aanwezig. Vooral boer Jan heeft van menig kijker hun hart gestolen. Met opmerkingen als “als ik zulke muizen op zolder had, sloeg ik de kat dood en ving ik je zelf” maakte boer Jan zich erg populair bij de kijkers.

Hilarisch

Zij vinden het dan ook hartstikke jammer dat Jan net te weinig brieven had gekregen, want ze hadden het geweldig gevonden als het programma ook hem zou volgen. “Als Jan mee gedaan had, was het het waarschijnlijk een interessanter seizoen geweest”, denken meerdere fans van het programma. Of hij het zelf ook door heeft dat hij zo grappig is, dat betwijfelen de kijkers. Hij verspreekt zich zo nu en dan, maar maakt hierdoor hilarische fouten. Zo zei hij “slagroom over de taart” in plaats van “de kers op de taart.” Kijkers kwamen niet meer bij van het lachen.

Dates

Een paar opvallende kijkers geven de tip om boer Jan aan geitenboerin Saskia te koppelen. Ook deze dame kwam alleen aan op de reünie. Ze heeft in de tussentijd twee dates gehad, maar die waren helaas op niets uitgelopen. Gelukkig laat Boer zoekt Vrouw op hun site weten dat Saskia na de opnames van de reünie-aflevering contact heeft opgenomen met schrijver Johnny en daarmee klikte het gelijk. De twee hebben het onwijs naar hun zin samen.

Als Jan een muis was bij mij op zolder, dan legde ik van die roze korreltjes neer. #bzv #boerzoektvrouw — Marieke Bunnik (@marieke74) December 2, 2018

#boerzoektvrouw Jan zijn uitspraken liggen morgen bij alle bouwmarkten op een tegeltje en zijn gratis af te halen! pic.twitter.com/fV4CbZkPhO — Yourie (@boeddhisme20) December 2, 2018

Die jan, de oom met de schuine grappen. #boerzoektvrouw #BZV — Ronald Benthem (@BenthemR) December 2, 2018

"Jij knijpt de kat in het donker jij" aldus Jan… Iemand een uitleg? #bzv #boerzoektvrouw — Joost Bolt (@JHBOLT) December 2, 2018

Boer Jan moet in het echte leven zo tof doen. Dan had ie niet zo hoeven huilen op tv.. #boerzoektvrouw #boerzktvrouw #bzv — Creatiffdutch (@creatiffdutch) December 2, 2018

Potver waarom is ons boer Jan ons dit seizoen onthouden bij #boerzoektvrouw #bzv — Ina (@Babloth) December 2, 2018

Nou vrijgezelle dames, massaal in de pen voor boer Jan. Even z'n humor snappen en dan komt t vast goed #bzv #boerzoektvrouw — @Kiekie (@Kiekie_its_me) December 2, 2018

Echt jammer dat Jan met zijn opmerkingen niet alle afleveringen te zien was 😂 #bzv #boerzoektvrouw pic.twitter.com/X3zUGU4Io1 — Evelien Berkemeijer (@EvelienBerkie) December 2, 2018

Ik neem aan dat er nog een ultieme poging gedaan wordt om de boeren Jan en Saskia aan elkaar te koppelen #bzv #boerzoektvrouw — Daan Bultje (@daanbultje) December 2, 2018

