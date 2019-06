Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Ram

Je mag best wat vaker trots zijn op de dingen die je hebt bereikt in de liefde of in je werk. Sommige dingen waren moeilijker waar te maken dan je nu aan jezelf toegeeft. Probeer wat meer voor je eigen mening uit te komen. Je laat je nu te veel overdonderen. Dat kan je een keer problemen op gaan leveren. Mensen kunnen daar gebruik van gaan maken door over je heen te lopen. Daar word je zelf ook niet gelukkiger van. Het kan geen kwaad om soms wat meer van je af te bijten.

Geen Ram, maar wel weten wat jou vandaag te wachten staat? Bekijk hier alle horoscopen.

Beeld: Sanne Bakker