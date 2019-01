Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Ram

Je moet lijnrecht tegenover elkaar staan en daar word je behoorlijk dwars van. Ga eens wat vaker doen wat je werkelijk wilt. Je hoeft niet altijd tegen iedereen aardig te zijn. De relatie met anderen verloopt sowieso moeizaam. Als je even niets van een vriend of vriendin hoort, is dat heus niet persoonlijk op jou gericht. Jij bent namelijk een geweldige vriend of vriendin en je staat altijd klaar wanneer iemand in de problemen zit.

Beeld: Sanne Bakker