Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Ram

Sommige beslissingen kunnen niet verder uitgesteld worden. Je zult een keuze moeten maken, al heb je daar helemaal geen zin in. Wees niet te snel in je oordeel. Denk eerst na voor je handelt! Je bent lichtgeraakt en iedereen krijgt lik op stuk. Je gezin is erg belangrijk voor je vandaag, maar je wordt horendol van sommige mensen uit je omgeving. Ga de sportieve toer op, alvorens je alles door de kamer gooit. Sporten is goed voor de gezondheid en het lucht nog op ook!

Beeld: Sanne Bakker