Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Ram

Wanneer je vrijgezel bent, kun je je ineens aangetrokken voelen tot een ongewoon of uniek type, maar dat gaat ook weer snel over. Je krijgt een telefoontje dat heel wat herinneringen uit het verleden oproept. Je voelt je er niet zo prettig bij, want dat probeerde je nou net af te sluiten. Misschien is er een reden voor dat dit nu weer wordt opgerakeld. Het is niet de bedoeling dat je het wegstopt zonder er werkelijk klaar mee te zijn.

Beeld: Sanne Bakker