We mogen weer bijna raden! ‘Het Geluid’ is terug met hogere prijs dan ooit

Luisteraars van Qmusic kunnen vanaf 2 januari weer aan de bak om Het Geluid te raden. Een gokje wagen kan dit keer behoorlijk lucratief zijn tijdens de ochtendshow van Mattie Valk en Marieke Elsinga. Dan is Het Geluid hoe dan ook 100.000 euro waard. Dat heeft het radiostation vandaag bekendgemaakt.

Ton

Het startbedrag van het spelletje is volgende week 10.000 euro. Zoals gewoonlijk komt daar iedere keer 100 euro bij wanneer Het Geluid niet geraden wordt. Wel anders ditmaal is de zogenaamde SuperRonde in de show van Mattie & Marieke. Daarin krijgt de kandidaat die het antwoord weet direct een ton, ongeacht wat de waarde van Het Geluid op dat moment is.

De gekste geluiden

In het radiospel, dat in 2007 voor het eerst gespeeld werd, moeten luisteraars de herkomst van een alledaags geluid weten te raden. Denk bijvoorbeeld aan het klikken van een verfroller op een beugel, het inklappen van een gevarendriehoek of de ventielklem terughangen aan de fietspomp. In 2017 werd het hoogste bedrag tot dusver uitgereikt aan degene die het juiste geluid wist te raden. Voor ‘het vastklikken van het lipje van een fotolijstje’ werd maar liefst 63.700 euro overgemaakt.

