Oh no: binnenkort moeten we afscheid nemen van dit geliefde GTST-personage

De nodige tranen zullen binnenkort weer gaan vloeien in Meerdijk, want een geliefd personage gaat het soapdorp helaas verlaten. Wie we over een tijdje niet meer terugzien in GTST is Q Bouwhuis. Hij verruilt zijn supermarktbaantje voor een glansrijke modellencarrière in de Big Apple.

Fans van GTST hebben onlangs kunnen zien dat Q werd ontdekt als model én de kans kreeg om een jaar naar New York te gaan. Lana wilde dolgraag met hem mee, maar toen zij niet als model aan de slag kon, probeerde ze een stokje te steken voor het vertrek van haar vriendje. Toch is nu het moment gekomen dat Q zijn koffers pakt.

Dansschool

De kans is echter groot dat Lana – gespeeld door Faye Bezemer – hem alsnog achterna reist. Ze wil namelijk auditie doen voor een dansschool in dezelfde Amerikaanse stad. Hoewel haar moeder Sjors haar eerst probeert tegen te houden, lijkt ze haar dochter uiteindelijk toch de gok te laten wagen.

Vervangen

In 2017 dook Q Bouwhuis voor het eerst op in GTST. In eerste instantie was het Max Willems die in de huid kroop van het personage, maar een jaar later stopte de acteur ermee om te kunnen spelen in de Amerikaanse film College voor Amazon. Hij werd vervangen door Giovanni Kemper.

