Toe aan een goeie psychologische thriller? Check deze films en series op Netflix

Soms gaat er niets boven een heerlijke psychologische thriller die lekker onder je huid gaat zitten. Zin om er eentje op te zetten, maar zie je door het Netflix-bos de bomen niet meer? Wij helpen je een handje.

Voor alle fans van psychologische thrillers hebben we een lijstje met 10 spannende films en series die je stuk voor stuk niet mag overslaan. Misdaad meer jouw ding? Dan moet je dit rijtje even checken.

Hold the Dark

De film Hold the Dark staat nu op Netflix en speelt zich af in het ijskoude, donkere Alaska. Ergens in de wildernis staat een klein dorpje waar een zesjarig jongetje vermist wordt. Hij is de derde die verdwijnt en dus wordt de conclusie getrokken dat er een groep wolven actief is. De moeder van de vermiste jongen stuurt er een jager op af: Russel Core (gespeeld door Jeffrey Wright). Russel gaat op pad maar komt erachter dat niet de wolven het probleem zijn… In het dorp is van alles aan de hand.

Before I Wake

Pleegouders, een jongetje met een vreemde gave… bingo! Deze film start ontspannen met een allerschattigst jochie genaamd Cody, dat komt te wonen bij een stel dat hun zoontje is verloren. Maar dan gebeuren er rare dingen. Geen onprettige dingen, dat niet… maar wel vreemde dingen. En Cody wil maar niet slapen. Wat is hier aan de hand? Een film vol mysterie en gillende ouders met een trauma. En nee, het jongetje is geen duivels ventje met ronddraaiend hoofd, als dat je niche is, check dan deze horrorkinderen.

I Am the Pretty Thing That Lives in the House

Ja hoor, daar is het creepy huis met allemaal rare, onverklaarbare dingen die gebeuren en de bewoners de stuipen op het lijf jagen. De film speelt rond het fin de siècle. Verpleegster Lily (Ruth Wilson) verhuist naar een oude villa om voor een bejaarde romanschrijver te zorgen. Al snel ontdekt ze dat ze niet alleen in het huis zijn en gebeuren er mysterieuze dingen.

Alias Grace

The Handmaid’s Tale en Alias Grace zijn allebei series, gebaseerd op een boek van Margaret Atwood. Dus dan weet je al een beetje hoe sterk de personages en het verhaal zijn. Het is een spannende miniserie, die je op Netflix kan vinden. Hoofdpersoon Grace (Sarah Gadon) is een jonge vrouw die in 1843 leeft en wordt verdacht van moord. De serie is gebaseerd op de waargebeurde dubbele moord op Thomas Kinnear en zijn huishoudster Nancy Montgomery, die ook zijn minnares was.

Shutter Island

Een oudje, inderdaad, maar niks mis met deze spannende klassieker. Shutter Island is een sterk verhaal over een duo agenten die naar Shutter Island (een gesloten psychiatrische kliniek op een eiland) worden gestuurd. Ze moeten de verdwijning van een patiënt onderzoeken maar er is, uiteraard, nog veel meer aan de hand. We zeggen niks. Met de altijd fijne Leonardo DiCaprio. Echt een prima film voor een avondje waarop je denkt dat je alles al gezien hebt.

Wormwood

Crime? Psychologische thriller? Alles in één, eigenlijk. Deze zesdelige serie combineert documentaire met sterk acteerwerk om het verhaal te vertellen van Frank Olson. Deze wetenschapper heeft voor de CIA gewerkt en werd dood gevonden in New York. Hij zou zelf uit het raam van een hotelkamer zijn gesprongen (13-hoog, dus eh… dat overleef je niet), maar er is meer aan de knikker. Zijn inmiddels volwassen zoon gaat op zoek naar antwoorden. Complex en intrigerend.

Bron: Superguide | Beeld: still