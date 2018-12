Prosecco Pong is het spel dat je wil spelen met Oud en Nieuw

Morgen is het alweer zover: de laatste dag van het jaar. Dat moet natuurlijk goed gevierd worden! Breng je Oudejaarsavond gezellig door met vrienden en vriendinnen, maar hebben jullie nog niet genoeg activiteiten op de planning (naast oliebollen eten)? Probeer dan eens iets anders dan karaoke of 30 seconds en speel een potje ‘prosecco pong’.

Lees ook: Gemorst op je party-outfit? Zo krijg je de vlekken uit je kleding

Beer pong, maar dan anders.

Prosecco Pong

Het idee is heel simpel. In plaats van de grote rode bekers die gebruikt worden bij het bekende spelletje beer pong koop je plastic champagneglazen. Deze vul je vervolgens met genoeg champagne of prosecco, waarna het spel kan beginnen! Maak twee teams en probeer omstebeurt een pingpongballetje in elkaar glazen te mikken. Raak? Dan mag iemand van het andere team het glas leegdrinken. Maar maak er gerust nog een aantal regels bij om het voor jullie nog leuker te maken. Plezier gegarandeerd!

Prosecco Pong kun je onder andere kopen bij de Action voor maar €2,39. Het enige wat jij nog nodig hebt, zijn genoeg flessen bubbels. Happy new year!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Shutterstock