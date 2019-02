Aha: zo kun je prei het best bewaren en zolang is de groente houdbaar

Als je op een simpele manier meer groente aan een gerecht wil toevoegen, is prei een echte topper. Daarnaast is de groene vriend lang houdbaar, wat ook best handig is. Maar hoe lang is lang? En hoe bewaar je de stengels het best? Flair helpt je een handje.

Net als spruitjes en ui heeft een prei een lange houdbaarheidsdatum. In de koelkast blijft de groente maar liefst tot drie weken goed, op de fruitschaal kun je ‘m zo’n vijf dagen bewaren. In de vriezer blijft-ie volgens het Voedingscentrum tot 12 maanden goed, al moet je dan niet vergeten om de groente van tevoren kort (zo’n twee minuutjes) te blancheren. Zo blijft de smaak en de mooie, groene kleur behouden. Good to know: je hoeft de preistukjes niet eerst te ontdooien wanneer je ze na het invriezen wil verwerken in een gerecht.

In de koelkast bewaren

Het is belangrijk om prei altijd in de groentelade van de koelkast te bewaren en de groente af te dekken als hij op koelkasttemperatuur is. Maak de prei af en toe licht vochtig om de houdbaarheid te verlengen; dit zorgt er namelijk voor dat-ie niet uitdroogt. Dat kan overigens snel gebeuren gezien een hij van zichzelf veel vocht bevat.

Prei buiten de koelkast

Wil je een prei liever buiten de koelkast bewaren? Dat kan, op een koele en vochtige plek; het liefst ongewassen. Je zou de groente tot wel twee maanden kunnen bewaren als je de stengels in een bak potgrond zet.

Melkproducten

Waar je goed op moet letten bij het bewaren van prei, is dat je de groente niet in de buurt van melkproducten legt. Deze kunnen de geur en smaak namelijk gemakkelijk overnemen, en da’s natuurlijk niet wat je wil.

Voorgesneden

Als je voorgesneden prei hebt gekocht, kun je deze het best bewaren in een goed afgesloten verpakking (in verband met de verspreiding van geur en smaak). Als het rijp is voor de prullenbak, herken je dat al gauw door goed te kijken (schimmel). Ook verraadt een zure geur dat de groente bedorven is.

