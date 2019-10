Prachtnieuws voor seriefans: ‘La Casa de Papel’ stopt nog lang niet!

Terwijl we nog wachten op het vierde seizoen van La Casa De Papel – dat (veel) sneller lijkt te komen dan je dacht! – heeft Netflix de serie stiekem alweer verlengd. En niet alleen met een vijfde seizoen, maar ook een zesde reeks!

Meteen door met opnames

De Spaanse televisiegids FormulaTV zegt zeker te weten dat Netflix verder gaat met de internationale hit. De opnames van het vijfde en zesde seizoen zouden in het begin van 2020 starten, op het moment dat het vierde seizoen op Netflix staat. Zoals voorheen zullen het vijfde en zesde ‘seizoen’ waarschijnlijk één afgerond verhaal vormen. De telling van La Casa De Papel is een beetje vreemd, omdat het eerste seizoen van de serie door Netflix in twee delen werd geknipt.

Wie zit er nog in?

FormulaTV zegt de info te hebben van Vancouver Media, het productiebedrijf achter de populaire serie. De site meldt dat Álvaro Morte (De Professor) en Itziar Ituño (Raquel Murillo) sowieso terugkeren voor een nieuw crimineel avontuur.

La Casa De Papel

Over het vijfde seizoen is nog niets bekend (over het vierde weten we zelfs nog bijzonder weinig!), maar volgens FormulaTV worden de voorbereidingen al getroffen. Fans van de serie hopen dat de gemaskerde overvallers in het nieuwe seizoen op de internationale tour gaan. Alex Pina, de bedenker van La Casa De Papel, is daar niet op tegen maar wil wel graag het Spaanse karakter van de serie intact laten. Móchten Tokio, De Professor, Denver en de rest ooit naar het buitenland gaan, dan wordt het waarschijnlijk Latijns-Amerika.

Populairste niet-Engelstalige serie

De verlenging is uiterst logisch, als je ziet dat La Casa De Papel de populairste niet-Engelstalige serie is op Netflix. Spaans is natuurlijk een echte wereldtaal, dus La Casa De Papel kan ook op veel fans in Zuid-Amerika rekenen. Naar verluid is het vierde seizoen al in januari te zien op Netflix, exact een half jaar na het verschijnen van de derde reeks. Als de opnames van seizoen vijf echt zo vlot gaan, dan zien we dat deel waarschijnlijk ook nog wel in 2020.

Bron: Superguide | Beeld: Still