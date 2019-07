Hebben! Pottery Barn komt met Friends-collectie

Friends fans opgelet! Altijd al gedroomd van de tafel die Rachel in huis haalt in: The one with the apothecary table? Dan is er nu goed nieuws. Warenhuis Pottery Barn gaat de tafel namelijk op de markt brengen, en dat is niet het enige. Pottery Barn komt met een hele collectie geïnspireerd op Friends.

De apothekerstafel werd wereldberoemd dankzij een aflevering uit seizoen zes waarin Rachel de tafel koopt en daarna pas ontdekt dat Phoebe, alles haat wat uit grote ketens komt. Ze vertelt daarom dat ze de tafel op een rommelmarkt op de kop heeft getikt.

Friends liep van 1994 tot 2004 en betekende de doorbraak van hoofdrolspelers Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc en David Schwimmer. Gelukkig voor ons kunnen wij nog elke dag genieten van de serie, die staat namelijk gewoon op Netflix.

