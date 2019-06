Jaaa: keren de Posjes binnenkort weer terug op de buis?

Heb jij ook zo genoten van de Posjes in ‘Helemaal het einde’ en ‘Vamos met de familie Pos’? Eén ding dat zeker is, is dat Stephan, Ilona en hun kids alle aandacht wel fijn vonden. Zij zouden een terugkeer op televisie namelijk wel zien zitten. Als er een goed voorstel komt, tenminste.

De familie Pos was natuurlijk een van de meest spraakmakende gezinnen uit het programma Helemaal het Einde. Niet zo gek dat Stephan, Ilona en hun twee kinderen later ook een eigen show kregen. Tot nu toe is daar nog geen vervolg opgekomen, maar de Posjes staan daar zeker voor open.

100% zichzelf

Aan Shownieuws laten ze weten: “We zijn natuurlijk weleens gevraagd voor verschillende formats en dingen, maar wij werken alleen mee aan formats wat echt over ons gaat en waar wij 100% onszelf kunnen zijn. Dat was ook het succes van de formats tot nu toe.” Hoewel ze in gesprek zijn met verschillende partijen, zijn ze nog niet overstag. “Zolang het maar écht is, dat is voor ons het belangrijkste. Onze volgers en onze fans weten precies wanneer iets echt is en wanneer niet.”

Lees ook

Familie Pos neemt het niet zo nauw met de regeltjes bij Televizier-Ring Gala

Fingers crossed

Op Instagram delen de Posjes een screenshot van het bericht over hun eventuele terugkeer, waarop enthousiast gereageerd wordt door hun fans. “Mag ik toch hopen! Vind jullie geweldig!”, luidt een van de reacties. Een andere volger laat weten: “Oh heerlijk, kan niet wachten!”

Dit bericht bekijken op Instagram https://www.shownieuws.nl/rubrieken/sterren/2019/keert-de-familie-pos-binnenkort-terug-op-tv/ Een bericht gedeeld door Familie Pos Collection (@familieposcollection) op 19 Jun 2019 om 9:27 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.