Dit zijn de populairste honden- en kattennamen van het moment

Van Minoes tot Puck en Boris: hoe jij jouw huisdier noemt, is natuurlijk helemaal aan jou. Maar welke honden- en kattennamen komen op dit moment het vaakst voor?

Best geinig om te weten: behoort de naam die jij jouw trouwe vriend gegeven hebt tot de meest populaire van Nederland? Dankzij het nieuwe jaarlijkse overzicht van huisdierenverzekeraar Reaal Dier & Zorg hebben we het antwoord voor je.

Max en Simba

Uit de analyse blijkt dat Max voor het vierde jaar op rij de meest voorkomende hondennaam van Nederland is. Dit heeft vermoedelijk te maken met de populariteit van Formule 1-coureur Max Verstappen, verklaart de verzekeraar. De kattennaam die in het afgelopen jaar het meest in trek is, is Simba.

Honden

Wat betreft de populairste hondennamen is er de afgelopen jaren weinig veranderd. De enige nieuwe hondennaam in de top vijf is Lola op de vijfde plek, achter Bella, Pip en Bo.

Katten

Bij de katten zijn meer verrassingen te noteren. De favoriet van vorig jaar, Luna, verdween uit de top en de huidige nummer één, Simba, is nieuw in de top vijf. Dat geldt ook voor Bella (3) en Milo (5). Koplopers Simba en Nala zijn twee namen uit The Lion King. De dierenverzekeraar verwacht dat deze kattennamen nog wel even in trek zullen blijven, gezien volgende week een remake van de film in première gaat.

Ieder jaar

Het namenonderzoek wordt sinds 2006 jaarlijks uitgevoerd door Reaal Dier & Zorg. De uitkomsten zijn gebaseerd op een analyse van ruim 120.000 polishouders.

Bron: ANP