Dat naast je outfit ook je huis er helemaal hip uit moet zien, is een trend die al een tijdje gaande is. En heel leuk aan deze trend: de leukste modemerken doen mee en lanceren stuk voor stuk hun eigen interieurcollecties. De nieuwste aanvulling in het rijtje van moderetailer naar interieur? Asos!

Asos living collection

H&M Home, Zara Home, Sissy Boy, allemaal zorgen ze ervoor dat je hun stijl kunt doorvoeren in je interieur. Met de introductie van de interieurcollectie van Asos is er een nieuwe speler in het veld. En die belooft heel veel goeds…

Voor ieder wat wils

Of je nu houdt van een minimalistische stijl, of van een kleurrijk interieur, de primeur van Asos’ living collection heeft voor ieder wat wils. En dit gaat van accessoires voor badkamer en keuken tot eyecatchers in de vorm van kussens en spiegels. Om het overzicht te behouden, is de collectie opgedeeld in drie stijlen:

Eclectic luxe

Denk hierbij aan verschillende producten van verschillende materialen: recycled glas, retro-geïnspireerde borden, meubels met chintz motieven en heel veel prints.

Cool minimal

Iconische prints met cleane lijnen in zachte kleuren.

Global traveller

Natuurlijke materialen in felle kleuren. Denk aan geweven mandjes en vrolijke, grafische stoffen.

De nieuwe collectie is vanaf 4 februari verkrijgbaar. Bekijk hieronder de eerste beelden.

Bron: Viva | Beeld: Asos