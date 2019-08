‘Polopos’-kijkers zowel ‘misselijk’ als melig bij nieuwste aflevering

Het programma ‘Het Spaanse Dorp Polopos’ is dé zomerhit van RTL. De vijf Nederlandse families die een klein bergdorpje nieuw leven in proberen te blazen, zorgen dagelijks voor zalig vermaak. Ook de uitzending van gisteren zorgde weer voor de nodige hilariteit.

Lekker hapje

Al in het voorstukje krijgen we te zien hoe Christiaan en Kirsten – zonder twijfel het klefste koppel van allemaal – elkaar bestoken met complimentjes over wat voor soort tapas ze beiden zijn, naar aanleiding van de tapas-weekopdracht. Twitter krijgt daar enigszins kippenvel van. And not in a good way, zeg maar.

In de eerste minuut ben ik al op zoek naar mijn teiltje #christiaan #kirsten #polopos — joklve (@joklve) July 31, 2019

Ik spuug mijn wijn net uit…. 'de tapas Christiaan is een lekker hapje'.. En bedankt nu ben ik misselijk #hetspaansedorp #polopos — Loulou (@Adsljunky) July 31, 2019

Christiaan zegt steeds; we moeten di en je kunt etc. nooit ik ga dit of dat. Kan hij niet in de ik-vorm praten #polopos pic.twitter.com/G4KHTqcDrx — Evelyn (@Evelyn80701099) July 31, 2019

Kisten is een zoete tapas en Christiaan een lekker hapje???? Gelukkig lachen ze er zelf om… #luietapas #polopos — Gertjan Koster (@Gertjankoster) July 31, 2019

Christiaan en Kirsten, het wordt iets te zoetsappig en blabla nu #polopos — Chris Holthuizen (@ChrisHolthuizen) July 31, 2019

Je hebt luxepaarden en eh…?

De twee genieten duidelijk behoorlijk van elkaar en dat doen ze dan ook maar al te graag onder het genot van een glaasje wijn. Ze besluiten samen op een afgelegen plek te proosten op het leven en éven tijd voor zichzelf te nemen. “We zijn alleen maar kéihard aan het werk, en dan is het gewoon heel belangrijk om je tijd te claimen”, vertelt Christiaan tegen de camera. Kirsten sluit zich hierbij aan. Eenmaal geïnstalleerd in de prachtige omgeving herhaalt Christiaan: “We zijn zó hard aan het werk de hele tijd”. Kirsten antwoordt: “We moeten dit gewoon vaker doen. Naast het harde werken jezelf de tijd gunnen om…”, “de sleur te doorbreken”, vult Christiaan zijn vrouw aan, terwijl ze bedaard hun glaasje wijn proosten.

Druk, druk, druk

De kijkers weten ondertussen niet wat ze horen. Want laten nou juist Kirsten en Christiaan als enigen van alle stellen de hele verbouwing van hun Spaanse ‘ruïne’ hebben uitbesteed aan een aannemen en zijn klusleger. Af en toe kijken hoe de bouw vordert, kleine Lucas van en naar de crèche brengen en zoeken naar de juiste wijn om te exporteren zijn waarschijnlijk hun voornaamste bezigheden.

Zei Christiaan nou serieus dat ze hard aan het werk zijn? 🤣🤣🤣🤣 #hetspaansedorp #polopos — FabBah (@jooffab) July 31, 2019

Christiaan is echt keihard aan het werk…dan moet rtl toch wel heel veel weg-ge-edit hebben #polopos — Liset Vossen (@LeeZtoo) July 31, 2019

Ik heb denk ik een uitzending gemist. Of extra beelden ofzo. Wanneer heeft Christiaan hard gewerkt???? Of huh? #polopos — Mehc (@mehc) July 31, 2019

Ja Christiane en Christen werken echt keihard 😀😂🤣😄 #Polopos pic.twitter.com/MCNchwnCha — Michael Elsinga (@elsinga86) July 31, 2019

Christiaan is keihard aan het werk jongens 😂😂😂 #polopos #qualitytime — garymiller89 (@garymiller89) July 31, 2019

Denk dat de bevolking van Polopos nu geld aan het inzamelen is om een coach te huren om Christiaan op te halen #polopos #enkelereis pic.twitter.com/6Uj54TYLLQ — Sander Adriaanse (@_SanAnders) July 31, 2019

Functioneringsgesprek

Maar Christiaan en Kirsten zijn niet de enigen die ‘hard werken’. John en buurtbewoner Bryan, die hij heeft ingehuurd als vaste klushulp, kunnen er ook wat van. Maar dan écht. Het valt John alleen steeds vaker op dat niet hij, maar Bryan de baas op hun werkplaats is. “Ergens is iets misgegaan. Het had andersom moeten zijn, hij had mijn dienaar moeten zijn”, zegt John. De oplossing? “We moeten een functioneringsgesprek hebben.” En zo geschiedde; er vindt een ‘functioneringsgesprek’ plaats – voor de camera – waarin John aan Bryan vraagt sinds wanneer de rollen omgedraaid zijn. “Since you became my bitch”, reageert de Britse Polopos-inwoner met een strak gezicht. De kijkers houden het niet meer: “Mogen John en Bryan alsjeblieft een eigen realityserie? Wat een heerlijk duo”, klinkt het.

John moet Britisch Brian efkes ter orde roepen.. heerlijke humor die man #Polopos pic.twitter.com/3YiulQNGNo — Maris (@maristwit70) July 31, 2019

Brian is verre uit de leukste inwoner van #polopos “when you became my bitch tegen John zeggen. #ikligineendeuk — Suliset (@Suliset) July 31, 2019

Heerlijke humor van John #polopos — Ine Feijen-bedrijfsfilms (@ine_feijen) July 31, 2019

Mogen John & Brian alsjeblieft een eigen reality-serie? Wat een heerlijk duo! #polopos pic.twitter.com/fa6TyFDjDB — Lyzette (@Lyzettetje) July 31, 2019

Intussen op de bouwplaats bij John en Brian #polopos pic.twitter.com/9FKqAfXcvb — Maris (@maristwit70) July 31, 2019

Zomervermaak

Ook benieuwd naar de Hollandse avonturen op die Spaanse berg? Je ziet Het Spaanse Dorp Polopos iedere werkdag te zien om 21.30 uur op RTL 4. Kijk hier de uitzending van gisteren terug.

