Hóe vet? Polaroid komt met ‘Stranger Things’-versie van old school camera

Met de laatste aflevering van seizoen drie achter de kiezen hebben fans zo’n dertig uur ‘Stranger Things’ achter de kiezen. Dankzij de hitserie zijn de jaren 80, het tijdperk waarin de Netflix-topper zich afspeelt, weer helemaal hot & happening. Daar spelen verschillende merken handig op in.

Product placement paradijs

Zo kwamen H&M en Levi’s met een 80’s kledingcollectie – waarvan de stukken ook daadwerkelijk door de personages gedragen worden in het derde seizoen, scoorde Burger King met de goed gevonden ‘Upside Down-burgers’ en bracht Coca Cola in samenwerking met Netflix een limited aantal van hun in 1985 gelanceerde (en geflopte) drank New Coke opnieuw uit. Ook cameragigant Polaroid springt op de snoeihard rijdende product placement-trein.

Hebben, hebben, hebben!

Het bedrijf komt namelijk met een speciale Stranger Things-editie van de populaire OneStep 2 direct-klaar camera. En die is echt cooler dan een ijsscheppende Steve Harrington in een fanatieke ‘I’m going to save the world-modus’, aldus de kwijlende redactie van Flair.

We zijn er ondersteboven van

De branding, pictogrammen en tekst op de donkerblauwe camera staan namelijk allemaal ondersteboven, als een knipoog naar The Upside Down. Extra tof detail: zelfs de instructies op de camera zijn in de stijl van de serie. Kleine informatieve afbeeldingen maken duidelijk dat je minstens 60cm van de te fotograferen Demogorgon moet staan voor een goede foto en dat je altijd de flits moet gebruiken, omdat deze monsters een koppie kleiner maakt. Good to know!

Speciale film

De camera werkt zowel met de klassieke Polaroid 600-film als met de i-Type-film van Polaroid Originals. Uiteraard is er ook een speciale Stranger Things-editie i-Type-film om het ‘plaatje’ compleet te maken. Daarop staan designs die je kunt herkennen uit de serie, zoals het logo van The Starcourt Mall, een editie van The Hawkins Post en uiteraard het logo van de serie zelf. Uiteraard op z’n kop afgebeeld. In totaal zijn er zestien verschillende designs, in één verpakking vind je er acht.

Klassieker

De camera kost 129,95, een pakje met speciale Stranger Things-film kost € 18,99. We willen er slechts één ding over zeggen: kopen!

Voor de leuk zetten we de andere samenwerkingen nog even voor je op een rij.

Coca Cola:

H&M:

Levi’s:

Lego:

Burger King:

