Hoe groot fan we ook zijn van ‘La Casa de Papel’ en hoe goed alles in elkaar lijkt te zitten: in het eerste seizoen van de serie zitten heel wat plotgaten. Superguide heeft ze op een rij gezet en wij konden ze je natuurlijk niet onthouden. (Let op, spoilers voor degenen die de Netflix-hit nog niét gezien heeft!

1. Lekker lunchen, en laat die gijzelaars maar wachten

Het is maar goed dat Raquel Murillo geen rechercheur meer is, want deze parmante Spaanse is misschien wel de meest nutteloze detective die we ooit gezien hebben. Tijdens de meest intense gijzelingssituatie waar ze ooit bij betrokken is gaat ze regelmatig uitgebreid lunchen in een nabijgelegen bar. Doen ze in Spanje nog niet aan take away? Hebben ze bij de politie geen loopjongen die snel even wat bocadillos kan halen? We weten dat ze in Spanje tussen 12 en 14 uur graag het werk neerleggen, maar dat geldt toch zeker niet voor de agenten die de leiding hebben over de grootste gijzelingssituatie op Spaanse bodem ooit.

2. Gezellig een nieuwe man ontmoeten, want we hebben toch tijd zat

In de bar raakt Raquel al snel bevriend met El Profesor, en ook al heeft ze toch echt belangrijkere dingen aan haar kop (de levens van 67 gijzelaars bijvoorbeeld), toch maakt ze al snel alle tijd voor hem. Op een gegeven moment belt ze hem zelfs vanaf een vaste lijn in de politietent van waaruit de gijzeling gevolgd wordt.

3. En we gaan maar weer een uurtje naar het autokerkhof

Terwijl El Profesor alle ontwikkelingen in de Munt op meerdere schermen tegelijk volgt, moet hij tot tweemaal toe sporen uitwissen (en planten) op het autokerkhof. De tweede keer maakt hij het daar behoorlijk bont met zijn geïmproviseerde daklozentruuk, maar de eerste keer gaat hij ook al heel erg ver. Tijdens dit bliksembezoek, wat volgens de vertelde tijd heen en terug nog geen uur duurt, komt hij vast te zitten in een kofferbak van een wagen die op de schroot gaat.

4. Lekker bellen vanuit de kofferbak

Een hoofdpersoon in de kofferbak van een auto die op het punt staat geplet te worden, als dat maar goed gaat… andere series hangen hier hun hele zomercliff aan op, hier gebeurt het ergens halverwege een aflevering. Als Raquel hem belt neemt hij ook nog gewoon op?! Moet je niet eerst even vechten voor je leven om die kofferbak uit te komen of zo?

5. Zelfs als je topdetective bent, dan gaat de telefoon tijdens een date uit

Na drie dagen (en twaalf afleveringen) is het dan zover: Raquel en Salva/El Profesor gaan op hun eerste date! Nadat ze eerst heel romantisch een pistool op zijn kruis heeft gericht (omdat ze de waarschuwingen van haar ex-collega Ángel toch niet helemaal negeerde), werd het toch nog gezellig. Zo gezellig zelfs, dat Raquel haar telefoon negeerde en zo niet zag dat Ángel haar 16 keer gebeld had. Maar ook de minister-president, de baas van de politie of haar eigen moeder zou haar die avond niet hebben kunnen bereiken.

6. El Profesor gooit zijn precisie het raam uit voor een nachtje met Raquel

Tokio verzucht in haar voice-overs regelmatig hoe minutieus El Profesor zijn meesterplan wel niet in elkaar gezet had. En hij lijkt dag en nacht alles in de gaten te houden (behalve als hij met Raquel aan het daten is of op een autokerkhof rondhangt). Voor een nachtje met Raquel gooit El Profesor moeiteloos het plan waar hij al jaren aan werkte overboord, en terwijl hij uren onbereikbaar is loopt de boel meteen in de soep.

7. Ángel zet het meteen op het drinken na zijn ontslag

Nadat Ángel onterecht van de zaak is gehaald door Raquel zet hij het meteen ongelofelijk op een zuipen. En wat doe je dan als politiedetective? Dan ga je de auto in en de snelweg op. En je kersverse ex-collega 16 keer bellen net zo lang tot haar voicemail box volzit. Daarna bel je haar vaste nummer, en dan pas vlieg je driedubbel over de kop.

8. Na de seks eerst nog even terug naar het café

Na hun eerste vrijpartij zegt Raquel tegen El Profesor dat ze niet bij hem blijft slapen, maar dat ze terug naar huis gaat. Toch besluit ze eerst nog even in haar eentje langs een kroeg te gaan voor een kopje koffie. De scenaristen wilden namelijk dat zij via de tv uit zou vinden dat er én een gijzelaarsontsnapping was geweest én dat Ángel een bijna dodelijk ongeluk had gehad. Als ze dit thuis op de tv zou zien dan had het blijkbaar niet genoeg impact gehad.

9. Raquels moeder is dement en zij heeft niks in de gaten

Nog een reden waarom Raquel zo’n waardeloze rechercheur is: ze heeft niet in de gaten dat haar eigen moeder zo dement als een deur aan het worden is. Nu heeft moederlief hier alleen last van op momenten dat het verhaal erom vraagt, dus wat dat betreft zou het Raquel vergeven kunnen worden, maar toch: zou iemand die voor haar werk mysteries moet ontrafelen niet in de gaten hebben dat haar moeder steeds steekjes laat vallen en twee kastdeuren vol post-it notes heeft?

10. Monica hartje Denver

Goed, we weten dat er zoiets bestaat als Stockholm Syndroom. Maar de relatie tussen Denver en Monica komt wel op een hele rare manier op gang. Zeker omdat zij het initiatief neemt zodra hij shirtloos ligt te slapen. Want als zwangere gegijzelde vrouw met een schotwond in je been is er blijkbaar niets zo opwindend als je gijzelnemer annex verpleger die een dutje ligt te doen. De makers hebben wel humor dat ze Monica uiteindelijk later in de serie de schuilnaam Stockholm geven.

11. Arturito komt overal mee weg

Terwijl zijn kersverse ex Monica na drie dagen nog steeds amper kan lopen door een schotwond in haar been springt bankmanager Arturo Roman binnen twee dagen alweer zo fris als een hoentje rond na zijn levensbedreigende schotwond in zijn schouder. Helsinki verpleegt hem met aandacht, en als dank zet Arturito een plan op waarbij Helsinki’s BFF Oslo het eerste slachtoffer wordt. Dat laat de ruige Servische knuffelbeer niet over heen zich lopen zou je zeggen? Jawel hoor, want de egocentrische Arturito komt overal mee weg.

12. Tokio weet alles!

Het idee van een voice over is vaak om kijkers wat meer uitleg te geven die ze anders gemist zouden hebben. Een regel van een voice over is wel dat de persoon die aan het woord is alleen dingen vertelt die hij of zij redelijkerwijs zou kunnen weten. Tokio weet echter alles maar dan ook alles over alle personages in de serie, zo lijkt het. En zij vertelt de kijker allerlei gebeurtenissen die zij no way zo in detail zou kunnen weten. Misschien blijkt aan het einde van het laatste seizoen dat zij met iedereen uitvoerige diepte-interviews heeft gehad, of misschien nemen de schrijvers het gewoon niet zo nauw met de wetten van de voice over.

13. Of je trekt gewoon de stekker eruit

Deze laatste wisten we niet maar hebben we gespiekt bij Imdb: het blijkt bij gijzelingssituaties standaardprocedure voor de politie om de stroom af te sluiten. Dat hadden ze in de Nationale Munt dus ook kunnen doen, en dat had het voor onze anti-helden een stuk lastiger gemaakt om die miljoenen euro’s te drukken.

