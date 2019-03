Deze ‘PLL’-actrice speelt de hoofdrol in de spin-off van ‘Riverdale’

Zit jij iedere week weer klaar voor een nieuwe aflevering van ‘Riverdale’ en heb je ‘Pretty Little Liars’ tot de laatste aflevering – al was de spanning er allang vanaf – gekeken? Dan hebben we goed nieuws voor je. Een van de liars heeft namelijk de hoofdrol te pakken in de spin-off van ‘Riverdale’.

Niemand minder dan Lucy Hale, die in Pretty Little Liars de rol van Aria Montgomery vertolkte, gaat Katy spelen in de serie Katy Keene. Volgens Variety kruipt zij in de rol van de modeontwerpster-in-spe.

Stripreeks

Begin dit jaar werd bekend dat zender The CW een pilotaflevering heeft besteld van de serie, die net als Riverdale is gebaseerd op personages uit de Archie-stripreeks. Katy Keene moet een combinatie worden van musical, comedy en drama. Naast modeontwerper-in-spe Katy komen er nog drie figuren uit de comics rond Archie in voor. De vier twintigers proberen het in de show allemaal te maken in New York.

Andere acteurs

Naast Lucy Hale zijn ook Ashleigh Murray, Camille Hyde, Lucien Laviscount, Jonny Beauchamp en Julia Chan te zien in Katy Keene. Volgens Seventeen Magazine staat de serie op de planning tussen de herfst van 2019 en zomer van 2020.

