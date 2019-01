Wat gaat er toch mis? Zo geef je je planten op de juiste manier water

Jezelf in leven houden tijdens de donkere wintermaanden is één ding, maar goed voor je planten zorgen? Da’s een uitdaging van een heel ander niveau. Want juist wanneer de winter hard toeslaat hebben onze groene vriendjes hulp nodig. Geef ze een naam, geef ze liefde en vooral: geef ze water. En bij die laatste komt meer kijken dan je denkt…

Je planten water geven, het klinkt zo makkelijk. Toch weet iedereen die wel eens een plantje heeft zien sterven dat het niet zo makkelijk is… Hieronder zeven tips voor het water geven van je planten.

1. Gooi weg dat schema

Sta jij iedere avond met een gieter in je handen te popelen om je plantjes water te geven? Think again, woman. Leer je planten kennen zodat je weet welke plant sneller uitdroogt dan de andere.

2. Doe het niet samen

Ben jij wel eens boos op je partner geworden omdat ‘ie nooit aan de plantjes denkt? Bied je excuses maar aan, want voor de plantjes is het belangrijk dat één iemand in het huishouden de planten water geeft. Zo voorkom je dat ze per ongeluk twee keer water krijgen (en niets zo erg als de verdrinkingsdood!).

3. Check of de bovenste centimeters aarde droog zijn

Soms is het moeilijk inschatten wanneer je plantjes trek in water hebben. Tip: steek voorzichtig je vinger in de aarde. Voelt de bovenste laag droog en kruimelig aan? Pak die gieter meid en splash it. Twijfel je alsnog? Til dan de plant met pot omhoog. Een droge plant weegt minder dan een plant met veel vocht.

4. Ga voor balans

Net als bij mensen geldt voor planten dat een leven van uitersten niet heel gezond is. Is de aarde van je plant continu nat en drassig? Dan ben je iets te gretig geweest. Maar kurkdroge aarde is ook niet wat je wilt. Zoek die balans en ga voor het gevoel van een uitgewrongen handdoek.

5. Laat overtollig water weglopen

Giet je – gretig als je bent – toch nog te veel water in de pot? Laat dit overtollige water dan weglopen. Weg ermee!

6. Laat je plantje niet schrikken!

Herinner jij je nog die keer dat je onder de douche ging staan en er plotseling alleen maar ijskoud water uitkwam? Niet. leuk. Datzelfde gevoel kunnen planten ook hebben. Te koud water laat ze schrikken, waardoor ze minder goed groeien. Ga dus voor lauw water. Vooral tropische planten zullen opgelucht zijn als ze water krijgen dat op kamertemperatuur is.

7. Groei mee met de seizoenen

Ook plantjes doen aan een (lichtelijke) winterdip: ze groeien minder hard. Minder groei = minder water, dus overspoel je groene trots niet met te flinke scheuten H2O. Maar ook hier is het weer opletten geblazen: planten in verwarmde ruimtes kunnen dan wel weer sneller uitdrogen. Overigens is dit ook de reden dat je planten niet in de zomer, maar in de winter moet verpotten.

Zo red je een uitgedroogde plant

Komen deze tips te laat en ligt je plant er uitgedroogd bij? Je kunt ‘m nog redden. Voel aan de aarde om zeker te weten dat je plant is uitgedroogd. Voelt de grond inderdaad droog aan? Zet de plant dan ergens in de schaduw en vul een kom met lauw water. Dompel de pot ongeveer 30 minuten onder en laat hem uitlekken. Binnen twee uur – já zo snel! – kan je plant weer springlevend zijn.

Zo red je een verdronken plant

Oké, het is een flinke uitdaging, maar ook een verdronken plant valt nog te redden. Stap 1: haal de plant uit de pot. Stap 2: wikkel de wortels in kranten- of keukenpapier. Stap 3: herhaal dit totdat al het vocht is opgenomen. Stap 4: zet de plant uit de zon en wacht een week – misschien wel langer – om je plant opnieuw water te geven.

