O help: zo vaak moet je je plaid écht wassen

Breng jij in het najaar ook heel wat avonden op de bank door met een kop warme chocolademelk en een plaid? Vergeet dan niet dat dekentje met regelmaat in de was te gooien…

Je kruipt eronder weg, ligt hele avonden onder dat ding en legt ‘m na afloop waarschijnlijk gewoon weer opgevouwen in de kast. Maar een plaid zul je net als een dekbedovertrek gewoon moeten wassen. Hoe vaak? Eens in de twee weken, zo klinkt het advies van de Amerikaanse wasexperts John Mahdessian en Kim Duk Won.

Het ligt er volgens Mahdessian vooral aan hoe vaak je je plaid gebruikt en vooral ook hoe je ermee omgaat. Eet je vaak terwijl je onder het dekentje ligt of kruipt je trouwe viervoeter er weleens bij onder? Dan moet het kleedje iedere twee weken in de was. Dit geldt ook wanneer je er dagelijks onder ligt. Zo voorkom je dat ongewenste bacteriën op afstand blijven en zich niet vermenigvuldigen.

Wassen

Voordat je je plaid wast, is het belangrijk om het waslabel te bestuderen. Kan jouw dekentje in de wasmachine? Lucky you, maar dan doe je er alsnog goed aan wanneer je het kleedje op een lage temperatuur met niet al te veel wasmiddel wast. Dat kan er namelijk voor zorgen dat de vezels afbreken. Bevat jouw plaid decoratieve gaatjes? Vergeet ‘m dan niet in een grote waszak te doen.

Drogen

Of je dekentje ook in de droger kan? Meestal wel, als je het maar wel voorzichtig doet. Zo is het verstandig om nog wat vocht in het kleed te laten zitten tijdens het drogen. Volgens Mahdessian is de kans anders aanwezig dat de vezels samentrekken en je plaid krimpt. Indien mogelijk zou je ‘m het best kun drogen met een rechtvochtgehalte aan. Mocht je deze functie niet hebben op jouw droger, dan is het zaak dat je je plaid in de gaten houdt zolang hij in de trommel zit. Haal ‘m eruit als-ie voor zo’n 80 procent droog is.

Bron: Roomed | Beeld: iStock