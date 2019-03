Au: plaatsvervangende schaamte bij kijkers van ‘De Luizenmoeder’ door Nancy

Gisteravond was het weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van ‘De Luizenmoeder’ en zaten 2,1 miljoen kijkers – het laagste aantal van het seizoen – ervoor op de bank. De luizenplaag op basisschool De Klimop stond in deze uitzending centraal, maar op Twitter ging het vooral over de ongemakkelijkheid van Nancy.

Heerlijk: de afgelopen aflevering van De Luizenmoeder begon met een gefrustreerde juf Ank. Want wie had z’n kind niet goed en regelmatig genoeg in de shampoo gezet dat haar hele klas last had van kriebelende beestjes op hun hoofdhuid? En zolang die luizen niet waren uitgeroeid, konden de kinderen natuurlijk niet op kamp vertrekken…

Verdrietig nieuws

Hannah en Karel stonden met hun kammen in de aanslag, maar uiteindelijk was het niet alleen de luizenplaag waardoor de basisschoolkids niet op kamp konden. Directeur Anton had namelijk geen vervoer geregeld, tot ergernis van Nancy. Maar op het moment dat ze hem ermee wilde confronteren, hoorde ze waarom het erbij in was geschoten. Zijn moeder was namelijk overleden.

Nancy liet meteen haar frustratie varen en dit gevoel maakte plaats voor veel medelijden. En juist de manier waarop ze dat uitte, zorgde voor veel opschudding op Twitter. “Ik word zooo ongemakkelijk van die Nancy”, klinkt het. Lees mee:

Kan iemand even hulp zoeken voor Nancy? #DeLuizenmoeder #luizenmoeder — Pauline (@Pauline_J_L) 24 maart 2019

Ik word nogal overspoelt door emoties deze aflevering.. Ik voel met net Nancy.. #luizenmoeder #deluizenmoeder — Mevrouw De Bruin (@mevrouwdebruin) 24 maart 2019

“Ach he, ach he, ach, ach he, ach nou he, ach ach ach ach jochie toch!” Iedereen gaat anders met rouw om…. Woorden schieten tekort…#deluizenmoeder #luizenmoeder pic.twitter.com/2bndEwk0xV — Elsschot🇪🇺🇳🇱🌳🌲 (@marcelbar8) 24 maart 2019

Het enige karakter waar ik echt een schijt hekel aan heb is Nancy. Geweldig geacteerd, als dat de bedoeling was 😂 #DeLuizenmoeder #luizenmoeder — Dennis (@D_in_the_Double) 24 maart 2019

Maar @biancakrijgsman was de ster vanavond in #DeLuizenmoeder, haha! — Jolien (@JolienVeensma) 24 maart 2019

#DeLuizenmoeder #luizenmoeder Mag Nancy een Golden Globe voor beste jank scène in deze aflevering? 😂😂😂 — Ken_je_mij (@wiebenikdan_) 24 maart 2019

